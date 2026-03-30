推動產業升級 南市備妥4600萬補助企業創新研發 最高補助500萬

台南市經發局公布今年將投入4600萬元推動 「台南市地方產業創新研發推動計畫 （地方型SBIR）」，即日起受理企業申請。（記者楊金城攝）

為促進在地產業創新發展，台南市經發局今年將投入4600萬元推動 「台南市地方產業創新研發推動計畫 （地方型SBIR）」，即日起至5月5日受理南市中小企業主提案申請，推動產業轉型升級，個別研發最高補助100萬元，主題式聯盟共同提案最高補助500萬。

經發局指出，南市地方型SBIR希望打造優質且富有發展潛力的產業環境，致力扶植企業深耕前瞻研發，期望將創新成果轉化為產品附加價值與市場競爭力。

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經發局局長張婷媛表示，南市地方型SBIR自2011年推動至今已補助1035案，累計投入7.8億元補助經費，帶動逾117億元產值，成為在地產業轉型的重要推手，市府向中央爭取補助，今年預計將再投入4600萬元補助經費，希望帶動創造2億元產值及帶動5200萬元投資動能。

經發局產業發展科說，今年南市地方型SBIR延續「綠色科技」、「數位轉型」、「金屬機械與民生化工」、「運動健康」、「創新設計」5大領域作為申請類別，並持續推動「主題式聯盟」，營造多元共榮的環境，協助企業強化研發能量並拓展市場版圖。通過計畫核定的企業，每家最高將可獲得100萬元補助；個別研發最高補助100萬元、共同研發（2家）最高補助200萬元；主題式聯盟（3-5家）最高補助500萬元。

獲補助研發經費的企業，可使用在人事費、材料費、研發設備使用及維護費、技術引進及委託研究費等，經發局為協助企業順利申請，4月2日將在安南區南台灣創新園區舉辦第3場「計畫申請說明會」。

企業獲研發補助，展示成果。（南市經發局提供）

企業獲研發補助，展示成果。（南市經發局提供）

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