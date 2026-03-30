全國首座台南學甲多功能教育園區開箱 公園化設計樹立動保典範

台南市學甲多功能教育園區投入4.03億元，即將完工，學甲區長張明寶（左）、動保處收容組長劉竹貞（右）為園區工程開箱。（記者楊金城攝）

台南市學甲多功能教育園區投入4.03億元，歷經2年半施工，即將完工，4月19日將舉辦啟用前地方座談及說明會，斥資1.6億元的聯外道路拓寬案也將在下月發包，動保園區計畫引起地方抗爭多年，如今全台最大、首座公園化的動保園區即將啟用，推動動保教育、紓解學甲遊蕩犬貓問題，爭議將圓滿落幕。

學甲多功能教育園區占地近2公頃，工程採公園化設計，興建動物教育及認養館、動物收容館、寵物公園等，周邊有景觀步道、綠美化植栽、生態滯洪池等，可提供約400隻犬與40隻貓的收容空間，不僅提升南市動物收容品質與福祉，也擴大收容量能，更強化動物保護教育功能，未來並可成為居民休閒場所。

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學甲多功能教育園區園區由台南市工務局發包興建，台南市動保處收容組進駐工地，學甲區公所協調化解地方疑慮，才讓園區工程順利推動，目前已申請到使用執照，將報完工進行工程驗收，4月19日將在學甲國小舉辦啟用前說明會，聽取地方改善意見、說明園區未來營運方向，市府將再擇期舉辦園區揭牌試營運。

動保設施新穎的園區今天（30日）開箱，揭露工程設計巧思，像造型花園、全館指標牌都有可愛「腳掌」造型、圖騰，造型現代的動物教育及認養館在外牆上還有貓咪可行走的展示通道，戶外寵物公園分大型犬、小型犬活動圍籬，動保處收容組組長劉竹貞表示，收容館有4棟犬舍，每棟設有隔間的欄舍可收容100隻，每一欄舍活動空間寬敞、排水，兼顧通風與舒適性，犬舍外觀是明亮馬卡龍顏色活潑討喜。

學甲區長張明寶指出，學甲多功能教育園區使用原公墓用地，以「動物福利優先、教育扎根地方」為核心理念，打造兼具環境美學、犬貓收容、教育與休閒等多功能的園區，解決學甲地區長期存在的人犬衝突問題，活化土地利用效益，將成為友善動物與動保教育新典範。

動保處後續將向中央爭取教育館設備費補助2千萬元，工務局將在下月辦理聯外道路拓寬工程發包。

四棟明亮的犬舍和戶外的寵物公園。（記者楊金城攝）

腳掌造型的花園。（記者楊金城攝）

腳掌造型的指標。（記者楊金城攝）

犬舍內有欄舍。（記者楊金城攝）

教育館外牆上有貓咪走道。（記者楊金城攝）

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