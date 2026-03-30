嘉義中埔「幸福小黃」通車 偏遠地區15公里內收費100元

嘉義中埔鄉幸福小黃今天通車啟用，2條路線深入偏遠村落，方便長者就醫、外出。（記者王善嬿攝）

交通部補助「幸福小黃」計畫前進嘉義縣中埔鄉，今舉行通車典禮，不僅2條路線開有固定班次服務塩舘等偏遠地區村落，還提供全區預約服務，搭車15公里僅收費100元，讓鄉親、外地遊客不受交通限制，往返中埔景點或到嘉市求學、就醫更便利。

嘉義縣長翁章梁、公路局嘉義區監理所長張耀輝、中埔鄉長李碧雲等人今出席通車典禮，中埔鄉成為嘉縣第12個推動「幸福小黃」鄉鎮市。

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翁章梁表示，公車客運主要行駛中埔鄉重要幹道如台3線及台18線，然而中埔鄉的村落分布分散，利用幸福小黃能串連各個節點，希望鄉親多多利用。

張耀輝說，公路局已推動全台193個鄉鎮市區共507條幸福巴士路線，偏鄉服務涵蓋率達95.1%；此次由中央補助95%、中埔鄉公所配合5%經費，導入機動性高小型車輛，如同「巷弄小黃」般深入社區巷道，民眾只需一通電話預約，就享有量身打造接送服務。

李碧雲指出，中埔鄉「幸福小黃」將提供每天2條路線、往返各3個班次服務；此外，全區都可依個別需求提前預約班次時間，15公里內收費100元，若4人共乘每人僅需負擔25元，無論長輩外出、到市區看診或親友來訪旅遊，交通更便利。

中埔鄉幸福小黃2條路線包括「幸福中埔一路（隆興—聖馬爾定醫院）」，從中埔鄉隆興村發車，途經社口國小、能仁淨寺、灣潭村松仔腳等站點到嘉義市聖馬爾定醫院；「幸福中埔二路（深坑村開凰宮—聖馬爾定醫院）」，從中埔鄉深坑村發車，經瑞豐村紫熙寺、頂埔村震安宮等站到嘉義市聖馬爾定醫院。此外還有預約及隨招隨停班次，電洽（06）2923333或嘉義縣iBus線上預約。

中埔鄉幸福小黃今起上路，民眾可隨招隨停或提前預約班次。（記者王善嬿攝）

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