為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉義中埔「幸福小黃」通車 偏遠地區15公里內收費100元

    2026/03/30 18:17 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義中埔鄉幸福小黃今天通車啟用，2條路線深入偏遠村落，方便長者就醫、外出。（記者王善嬿攝）

    嘉義中埔鄉幸福小黃今天通車啟用，2條路線深入偏遠村落，方便長者就醫、外出。（記者王善嬿攝）

    交通部補助「幸福小黃」計畫前進嘉義縣中埔鄉，今舉行通車典禮，不僅2條路線開有固定班次服務塩舘等偏遠地區村落，還提供全區預約服務，搭車15公里僅收費100元，讓鄉親、外地遊客不受交通限制，往返中埔景點或到嘉市求學、就醫更便利。

    嘉義縣長翁章梁、公路局嘉義區監理所長張耀輝、中埔鄉長李碧雲等人今出席通車典禮，中埔鄉成為嘉縣第12個推動「幸福小黃」鄉鎮市。

    翁章梁表示，公車客運主要行駛中埔鄉重要幹道如台3線及台18線，然而中埔鄉的村落分布分散，利用幸福小黃能串連各個節點，希望鄉親多多利用。

    張耀輝說，公路局已推動全台193個鄉鎮市區共507條幸福巴士路線，偏鄉服務涵蓋率達95.1%；此次由中央補助95%、中埔鄉公所配合5%經費，導入機動性高小型車輛，如同「巷弄小黃」般深入社區巷道，民眾只需一通電話預約，就享有量身打造接送服務。

    李碧雲指出，中埔鄉「幸福小黃」將提供每天2條路線、往返各3個班次服務；此外，全區都可依個別需求提前預約班次時間，15公里內收費100元，若4人共乘每人僅需負擔25元，無論長輩外出、到市區看診或親友來訪旅遊，交通更便利。

    中埔鄉幸福小黃2條路線包括「幸福中埔一路（隆興—聖馬爾定醫院）」，從中埔鄉隆興村發車，途經社口國小、能仁淨寺、灣潭村松仔腳等站點到嘉義市聖馬爾定醫院；「幸福中埔二路（深坑村開凰宮—聖馬爾定醫院）」，從中埔鄉深坑村發車，經瑞豐村紫熙寺、頂埔村震安宮等站到嘉義市聖馬爾定醫院。此外還有預約及隨招隨停班次，電洽（06）2923333或嘉義縣iBus線上預約。

    中埔鄉幸福小黃今起上路，民眾可隨招隨停或提前預約班次。（記者王善嬿攝）

    中埔鄉幸福小黃今起上路，民眾可隨招隨停或提前預約班次。（記者王善嬿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播