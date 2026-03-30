亞太棒球場網路訊號爛爆、幾乎斷網 NCC回應了

民進黨台南市長參選人陳亭妃前往亞太棒球場觀賽，接獲許多網路斷訊的陳情。（陳亭妃提供）

亞太成棒主球場29日迎來中職首戰，吸引2萬3500名球迷進場觀賽。然而，賽後卻有大量球迷反映現場手機網路嚴重不穩、甚至出現「幾乎斷網」情形。NCC回應指出，昨（29日）賽事期間，電信公司於場館內設置之臨時基地台，因場館電力不穩，導致無法提供足額頻寬供觀眾使用，今日電信業者已派員進場檢修設備。

民進黨台南市長參選人陳亭妃與台南市議員陳怡珍昨晚也進場觀賽，第一線體驗球場實況。2人表示，不僅接獲許多球迷與友人反映，自己在現場也明顯感受到手機訊號不佳、網路連線困難的問題，嚴重影響觀賽體驗與即時分享。

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陳亭妃指出，亞太棒球場是台南重要的體育建設指標，首場賽事即吸引爆滿人潮，顯示市民與球迷高度期待，但大型場館的通訊品質同樣屬於基本服務，絕不能忽視。她已第一時間向NCC反映，要求全面檢討並提出具體改善方案。明、後天（3月31日、4月1日）賽事期間，派遣行動通訊車進場支援，補強場館內通訊服務。

陳怡珍強調，現代觀賽已結合數位應用，包括即時轉播、戰況查詢、社群分享等，穩定的網路環境是不可或缺的一環，若無法負荷高人流使用，將直接影響整體場館評價與民眾觀感。

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