雞籠中元文化館修繕工程完工 今重新對外開放

每年雞籠中元祭重要場域的雞籠中元文化館，3月30日下午重新開幕對外開放。（圖為基隆市政府提供）

基隆中正公園主普壇是鷄籠中元祭典重要場域，也是基隆地標，2024年4月3日花蓮大地震時，主普壇混凝土塊嚴重剝落、鋼筋外露，市府編列預算修復，2025年3月5日舉行開工典禮，建築立面修繕優化後，雞籠中元文化館在基隆副市長邱佩琳、文化觀光局長江亭玫、民政處長呂謦煒及各宗親會代表及藝師見證下，今天（30日）下午重新開對外開放。

邱佩琳表示，自從她參與雞籠中元祭系列活動開始，看見各宗親會對於這項百年文化資產的團結及用心，被深深感動，也看見基隆人的良善。她感謝各宗親會上百年來的努力，是基隆不可或缺的重要角色，若沒有大家的努力，歷史可能中斷，傳承無法延續，謝謝大家共同讓台灣看見基隆，讓世界看見基隆。

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江亭玫指出，雞籠中元文化館常設展更新，希望引導民眾從中元祭的起源出發，理解其過往至今的架構演變與基隆獨有的中元祭整套科儀過程；雞籠中元文化館展覽空間近距離呈現由在地藝師及團體提供的中元祭相關珍貴展品，讓民眾能直觀地欣賞傳統工藝的細膩與民俗文物的歷史張力，深度探索祭典背後的文化底蘊。

文化觀光局指出，此次更新策展企劃，從「參與祭典的人物角度」切入，試圖將觀者帶入前輩們投身祭典的熱情中。透過感性的敘事與精緻的實體工藝陳設，期望讓在非祭典期間到訪的遊客，也能隨時感受每年農曆7月全體總動員參與、兼容多元文化的盛況。

包含主普壇在內的雞籠中元文化館封館修繕，今天（30日）下午重新開幕對外開放。（圖為基隆市政府提供）

雞籠中元文化館經封館修繕，今天（30日）下午重新對外開放；圖為內部展設與中元祭相關珍貴展品。（圖為基隆市政府提供）

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