嘉市投入億元經費強化交通路網 解決東義路積淹水問題

「後庄直排一出口段改善工程」將原有的2孔涵管改建為5孔箱涵。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府推動「牛稠溪環快東段先期聯絡道路」拓寬工程及鄰近東義路的「後庄直排一出口段」改善工程去年動工，耗資1億餘元，針對區域交通路網及防洪韌性進行強化，其中牛稠溪環快東段先期聯絡道路預計將於今年第4季全線通車，將大幅緩解嘉北地區交通壓力，「後庄直排一出口段」工程則可徹底改善東義路396巷一帶易積淹水問題。

嘉義市長黃敏惠日前進行視察時說，市府提出十大旗艦計劃「生活新路網」打造更順暢的交通路網，為紓解嘉北地區交通需求，建設「牛稠溪環快東段先期聯絡道路」串聯區域交通、分流周邊產業園區內穿越性車流，並快速連結台1線忠孝路、國道3號竹崎交流道及周邊重要節點。

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市府工務處說，「牛稠溪環快東段先期聯絡道路」拓寬工程由市府自籌5千萬元推動，五河分署補助鋪面改善經費2100萬元，雙方合作利用防汛道路河川公地拓寬優化，引導民雄等工業區的貨車改道行駛外圍道路，有效避免大型重車進入市中心核心商業區，減輕市區交通負荷；工程設計融入節能減碳構想，採用LED路燈與再生混凝土，預計減碳量達590噸，並與林業試驗所合作植栽，兼顧交通功能與都市景觀美化。

除東段工程，西段（華興橋至國道1號）新建工程同步推進，許厝堤防段已於今年1月開工，牛斗山護岸與堤防段配合都市計畫變更辦理。

而面對近年極端氣候帶來的強降雨威脅，東義路396巷附近因「後庄直排一」出口涵管數量不足，易受牛稠溪外水頂托影響，導致豪雨期間水位壅高、區域淹水風險攀升，市府向經濟部水利署五河分署爭取水利建設經費，辦理「後庄直排一出口段改善工程」，將原有的2孔涵管改建為5孔箱涵，並調整出水口流向，通洪量由每秒5.27立方公尺大幅提升至25.46立方公尺，排洪效益提升達4.83倍，改善長期積淹水問題。

後庄里里長許益銨表示，過去颱風來襲東義路居民擔心淹水問題，防汛道路拓寬工程啟動將大幅提升整體防洪能力。

市府視察牛稠溪環快東段與後庄排水工程。（嘉義市政府提供）

嘉義市「生活新路網」相關規劃。（嘉義市政府提供）

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