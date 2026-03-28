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    雙城聯手挺永續！宜蘭綠博3/28登場 新北秀「萬金挑選」好食力

    2026/03/28 13:09 記者翁聿煌／新北報導
    2026宜蘭綠色博覽會28日開幕，新北市副市長朱惕之（前左四）與宜蘭縣代理縣長林茂盛（前左五）同台。（新北市農業局提供）

    2026宜蘭綠色博覽會28日開幕，新北市副市長朱惕之（前左四）與宜蘭縣代理縣長林茂盛（前左五）同台。（新北市農業局提供）

    2026宜蘭綠色博覽會28日開幕，展期將持續至5月10日止，新北市副市長朱惕之與宜蘭縣代理縣長林茂盛同台宣傳系列活動，新北市於會場內「物產館」設置「新北永續展區」，展現新北「三生永續」農業成果，現場除了可以買到精選新北農漁特產伴手禮，更可在限定週末參加惜食及品茶DIY系列體驗活動，4月20日至26日新北週期間，新北市民入園享1百元優惠價。

    林茂盛表示，宜蘭綠色博覽會今年以「The Gezhi Treasure 格致寶藏」為題，結合18個精彩的永續共融主題展區、19座親子同樂低碳遊戲設施，引導民眾在探究自然的過程中累積永續知識，進而攜手提升氣候韌性，共創安心宜居的永續環境。

    朱惕之表示，新北市多年來與宜蘭縣共同推廣在地農產和環境永續精神，透過跨縣市合作提高農漁產業收入，讓新北優質品牌被更多人看見，今年宜蘭綠博物產館的新北永續專區以「萬金挑選 新北好食力」為主題，嚴選超過50項新北農漁特產品。

    新北市農業局表示，這次新北永續展區除展出「新北健康三寶」、「新北好茶」、「萬里蟹」、「貢寮鮑」、「深澳小卷」等主題，更展出可於自然環境下逐步分解回歸土地的「筍之後」系列產品，物產館同步推出限定週末系列體驗活動，採現場報名；4月4、5、25、26日開設惜食DIY課程，引導民眾運用惜食格外品（地瓜、山藥、包種茶及一口小鮑魚）打造專屬手作小點心；4月25日開設新北特色茶品茶體驗，帶領民眾認識新北市文山包種茶、東方美人茶、蜜香紅茶、三峽碧螺春、石門鐵觀音及林口龍壽茶等，透過品飲提供民眾多元感官體驗。

    宜蘭綠博物產館新北永續專區以「萬金挑選 新北好食力」為主題，嚴選50多項新北農產品展售。（新北市農業局提供）

    宜蘭綠博物產館新北永續專區以「萬金挑選 新北好食力」為主題，嚴選50多項新北農產品展售。（新北市農業局提供）

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