4/3、4/4湖口兒童節嘉年華 10組遊樂設施、火舞與210秒煙火秀壓軸

湖口鄉兒童節「歡樂派對 童趣嘉年華」，將邀請「即將成真火舞團」帶來震撼視覺的特技演出。（記者廖雪茹攝）

新竹縣湖口鄉兒童節「歡樂派對 童趣嘉年華」，4月3、 4日一連兩天將在王爺壟停3、停4停車場盛大登場！今年不但引進巴黎夢幻鞦韆等10組遊樂設施、4組大型氣墊城堡以及闖關遊戲，更邀請「即將成真火舞團」帶來震撼視覺的特技演出，並以210秒的閉幕煙火秀壓軸，希望打造專屬湖口、一年一度的大型遊樂園。

「湖口鄉兒童節-歡樂派對 童趣嘉年華」宣傳會，由長安國小太鼓隊震撼開場、湖口鄉立幼兒園可愛表演，「即將成真火舞團」精湛演出，並由湖口鄉長吳淑君與貴賓共同啟動魔球，宣告兒童節歡樂派對即將開跑。

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湖口兒童節活動才開始宣傳，已引起大小朋友熱烈關注。吳淑君表示，今年規劃的「兒童歡樂天地」，引進豪華白金旋轉木馬、瘋狂摩托車、巴黎夢幻鞦韆等10組遊樂設施，4組大型氣墊城堡，以及深受小朋友喜愛的「追風卡丁車」。

除了遊樂設施外，舞台表演規劃了超人氣插畫角色「麻吉貓」與「小水豚豆仔」線下見面會，現場將有親子帶動跳和有獎徵答；另外安排了MOMO家族與東森YOYO家族帶領孩子們活力唱跳。

「闖五關 送好禮」活動分為客家闖關區與童趣闖關區，讓孩子在玩樂中學習外，還有贈送「麻吉貓IP聯名帆布手提袋 」。兩天現場還有文創市集、胖卡美食、限量拍貼機體驗以及童玩手作DIY等多元活動。

吳淑君說，童趣嘉年華的最高潮將落在4月4日晚間，由「即將成真火舞團」帶來震撼視覺的特技演出，隨後施放長達210秒閉幕煙火秀。

湖口鄉公所提醒，4月3日上午8點到4月4日晚上9點，中正七街（達生一街至達生六街）與達生五街（中山路一段至中正七街）將進行交通管制，請民眾配合義交引導，並多加利用大眾運輸工具 。

湖口鄉長吳淑君與貴賓共同啟動魔球，宣告兒童節歡樂派對將即將開跑。（記者廖雪茹攝）

新竹縣湖口鄉兒童節「歡樂派對 童趣嘉年華」，4月3、 4日一連兩天將在王爺壟停3、停4停車場盛大登場！（湖口鄉公所提供）

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