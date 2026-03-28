屏東縣立美術館開館 屏菸園區今起同步開放湧人潮

屏東縣立美術館3月28日正式對外開放，首日吸引許多民眾入館參觀。（記者羅欣貞攝）

屏東縣立美術館今（28）日起對外開放，首日就吸引許多民眾入館參觀，因應人潮及維護觀展品質，採分流入場機制，館內嶄新的展覽空間與建築美學讓不少觀眾驚艷不已，認為不但展品精彩，整體場域更呈現出兼具藝術感與歷史底蘊的獨特氛圍，非常值得到訪。

屏東縣政府文化處表示，美術館開館也同步帶動因整修而休園5個月的屏菸園區以嶄新風貌迎客，透過第一階段景觀縫合工程，成功打破原有館舍之間的界線，將當代藝術展館與歷史菸葉工業建築相互串聯。園區整體動線也隨之優化，讓民眾能更順暢地穿梭各館之間，展開完整的參觀體驗。

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園區整體空間重新串聯後，同步登場的還有8號倉庫「台灣原創IP」特展，集結H.H先生（美美）、Mr. Shark鯊魚先生及囂搞Shaogao等台灣人氣原創角色，透過沉浸式場景設計與數位互動技術，打造創意十足的展覽空間，帶領觀眾走入當代IP角色的收藏世界，展現台灣原創內容的豐沛能量。

此外，園區各館舍展覽內容也令人耳目一新。屏東客家館推出《就在前方，我那依山依水的客家》特展，集結20位客籍作家，透過文學與影像交織，描繪客家族群與土地之間的情感連結，展現從聚落生活到當代文化的多元樣貌。

屏東原民館藝廊則以「身體的敘事」為主題，邀請攝影師馬辰政、表演藝術家跩姬寶貝及工藝師楊奕共同參展，透過攝影、人體藝術與編織工藝等多元媒材，探討身體、文化與自我認同之間的關係，呈現原住民族文化對於「人」與存在意義的深層思考。

屏菸園區今、明兩天並舉辦「藝術自造市集」集結40家以上品牌，邀請大小朋友一起體驗噴漆塗鴉，整個園區化身為藝術創作樂園。

許姓美術老師說，以前要跑高雄、台南看國際型展覽，如今屏東終於擁有縣級美術館，展覽有國際、有在地，真的很棒，「需要有不同的文化激盪」，也期待美術館未來持續帶來多元展覽，拓展藝術視野。

屏東縣立美術館3月28日正式對外開放，吸引民眾參觀。（記者羅欣貞攝）

屏東縣立美術館3月28日正式對外開放，展覽空間與建築美學令人驚豔。（記者羅欣貞攝）

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