女子騎機車跌邊坡一摔再摔！熱心的他連扶2次 第2次使出「這招」

女子騎機車為了閃車摔到邊坡，女子攔車請求幫忙。（民眾提供）

彰化縣鹿港鎮籃球委員會的會長邱創炫，昨天（28日）行經雲林古坑158甲產業道路，發現前方有女子在攔車，原來是機車摔落邊坡，邱創炫下車幫忙扶起機車，正當準備離去，女子竟然再度摔入邊坡，邱男立即救援，這次不只是把機車牽到路面，當女子要騎車時，還在後方扶著，看到女子安全上路才離去！

邱創炫表示，昨天因為公務回程路過雲林古坑產業道路，因為車速不快，看到前方有女子作勢攔車求助，馬上就決定下車幫忙，女子透露因為她為了閃車，才會連人帶車跌到邊坡，由於邊坡與路面大約有20公分落差，女子光靠一己之力拉不起來，只好請求路過人車幫忙。

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邱創炫指出，原本以為把機車拉起來，再牽到路面，交給女子就可以離開，沒想到，才完成第一回合的牽機車動作，一回頭就看到女子又摔車了，這次還是倒栽蔥方式滑下邊坡，還好他沒走遠，再次折返來幫忙，這次兩人一起把機車拉出邊坡，當女子準備要騎車時，他特地站在機車後方，同時扶著車尾，看到女子騎車緩緩離去才回頭去開車。

他強調，順手幫人真的不算什麼，這只是舉手之勞而已，助人為快樂之本。

女子騎機車為了閃車摔到邊坡，女子攔車請求幫忙，碰到熱心邱男出手相助。（民眾提供）

邱男幫女子牽起機車，女子再度摔車，連人帶車跌到邊坡。（民眾提供）

邱男第二度幫女子牽起機車，牽到路面。（民眾提供）

邱男第二度幫女子牽起機車，牽到路面，這次不只扶好機車，並在機車後方守護女子安全上路。（民眾提供）

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