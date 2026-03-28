凱道3/29民眾黨集會 多路段全天交管

凱道民眾黨集會29日登場，多路段全天交管。（記者劉慶侯翻攝）

台北市中正區凱達格蘭大道等路段，將在3月29日（星期日）0時至22時，舉辦「民眾黨集會」集會活動。為維護前揭活動交通秩序與安全，北市警察局業規劃交通疏導管制勤務，屆時將進行交通管制。

北市警局表示，各相關管制情形為：

一、舞台、帳篷等硬體設備搭設：29日0時起，凱達格蘭大道（中山南路至公園路）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，預計至3月29日22時活動撤場結束，始開放車輛通行。

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二、擴大周邊交通管制範圍：29日14時起，活動開始群眾陸續進場，如現場人數自然溢出集會地點，為維護交通秩序及群眾安全，將分階段擴大管制如下：

（一）景福門圓環西側（北往南）外環道。

（二）中山南路（忠孝西路至凱達格蘭大道）北往南快、慢車道全線。（慢車道視車流狀況開放右轉青島西路或常德街進行改道）

（三）景福門圓環西側（北往南）內環。

（四）中山南路（愛國東路至凱達格蘭大道）南往北快、慢車道全線。

（五）景福門圓環東側（南往北）內、外環。

（六）仁愛路（中山南路至林森南路東往西快車道及南側慢車道全線。

（七）信義路（中山南路至林森南路）西往東全線車道。

三、官署安全維護區：為維護總統府、司法院等重要官署周邊交通秩序及駐地安全，將視活動狀況及維安考量，必要時擴大管制凱達格蘭大道、貴陽街、懷寧街、公園路、愛國西路及重慶南路等路段，並架設安全阻隔設施，避免群眾移轉發生衝突。

警方表示，集會活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽北市公共運輸處02-27274168或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊。

為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；另集會活動管制措施亦將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，特別籲請駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間。

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