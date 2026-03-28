北海岸限定海味「猴水仔」現蹤 稀有難捕成老饕珍饌

美味可口季節限定猴水仔。（漁業處提供）

新北市淡水及北海岸石門一帶海洋資源豐富，新北市漁業及漁港事業管理處近日推薦僅於特定季節、潮間帶出現的特色海味「猴水仔」，因取得不易、數量稀少，成為老饕口耳相傳的珍稀食材，不僅展現在地漁產特色，也呈現北海岸獨有的潮間帶採集文化與生活記憶。

漁業處說明，「猴水仔」為當地居民對一種棲息於礁岩縫隙間的小型章魚的俗稱，其觸腕細長、動作靈活，在潮間帶活動時迅速穿梭石縫之間，外觀與行動姿態如同猴子跳躍而得名。此類生物具備良好保護機制，能隨環境改變體色，常見從淡黃、褐色至深褐色不等，使其更不易被察覺。

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漁業處表示，由於多半於夜間活動，且藏身於複雜礁岩環境中，捕捉難度高。六塊厝漁港漁民張碧霞指出，「猴水仔」行動敏捷、夜間出沒，喜歡躲藏於石縫與礁石間，捕捉不僅耗費體力，也需仰賴經驗與判斷。

漁業處說，因取得不易，「猴水仔」在市場上數量稀少、價格相對較高，成為饕客眼中的珍稀食材。料理方式則講求簡單呈現原味，清洗後以熱水快速汆燙，即可保留其鮮甜與脆彈口感，無需繁複調味，即能展現食材本身風味。

漁業處表示，新北沿岸漁業資源多元，除萬里蟹、貢寮鮑等知名物產外，仍有許多具地方特色的漁產值得認識，「猴水仔」即為代表之一，不僅是季節限定的美味，也展現北海岸特有的潮間帶採集文化。民眾若有興趣品嚐，可於產季期間前往淡水、三芝及石門一帶海產餐廳選購，體驗在地當季鮮味。

新北市漁業及漁港事業管理處近日推薦僅於特定季節、潮間帶出現的特色海味「猴水仔」，因取得不易、數量稀少，成為老饕口耳相傳的珍稀食材。（漁業處提供）

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