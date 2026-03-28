孩子化身「小王子」！ 北北基特教園遊會3/29南山中學與漳和國中舉行

阿寶教育基金會學員正在加緊練習這次活動的表演節目內容。（記者翁聿煌攝）

新北市教育局與南山中學校友總會主辦的特教家庭「探索奇遇．大大展融」小王子星願園遊會，將於29日南山中學登場，活動範圍延伸到隔鄰的漳和國中，活動規劃8大主題星球與120個公益攤位，公益攤位內容活潑豐富包含動物生命教育互動體驗，以及友善遊戲攤位免費體驗，希望能帶給特教家庭一個安心放鬆的週末時光。

主辦單位表示，這次活動為北北基首度跨縣市攜手、也是目前最大規模的特教家庭友善園遊會，籌備會總召集人李世新表示，希望活動能成為持續運作的支持平台，期待社會各界一起加入，讓共融不只是理念，而是可被落實的日常。

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園遊會以「小王子」為故事主軸，讓特教孩子化身旅程中的「小王子」，由家人、師長與志工夥伴扮演引路的「狐狸」，透過任務互動、闖關集點與兌換完成禮，引導孩子在被理解與被尊重的情境中安心探索；同時也讓家庭能在現場接觸到更多可近用的支持資源與未來發展方向。

主辦單位表示，活動提供1500份「星願園遊券」，每份面額200元，將依報名順序提供給參與活動的特教學生，園遊券限定用於現場由小作所身心障礙者及特教學校與公益團體設置的義賣攤位消費，現場亦可現金交易。

活動當天除園遊會互動攤位外，邀請「社團法人台灣動物權益促進會」人員帶領動物生命教育體驗，安排羊駝與狐獴等動物互動，讓孩子在安全引導下近距離觀察與互動，現場也規劃HighKart友善遊戲攤位，除扭蛋機、抓寶機與娃娃車等體驗外，也加入微型卡丁車與電動車駕駛體驗，透過遊戲化方式引導孩子認識交通號誌、理解基本交通規則。

這場特教園遊會分8大區120個攤位，跨南山中學與漳和國中兩校區。（主辦單位提供）

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