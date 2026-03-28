屏縣內埔擬設人行道 居民憂不妥

內埔文化路及廣濟路的人行道措施，又遭店家、居民出面陳情。（記者陳彥廷攝）

屏東縣內埔鄉近期為劃設人行道，為提升行人安全的政策卻引來商家不安，經過數度陳情，居民仍表達反對設置墊高的實體人行道意見，鄉公所派人出面接受陳情，現場也有支持人行道的民眾出面，並強調「每個人下車都是行人」，盼能兼顧出入及人行安全。

內埔鄉公所擬在鬧區文化路及廣齊路增設人行道一案，多日來有不少商家認為不妥，近期數度到內埔舊鄉公所的建物前陳情，居民陳情包括部分路段原就僅15公尺寬，若施作人行道後，就會僅剩12公尺，人行道高度落差除造成公有零售市場人車出入不便外，還有可能讓習慣原有行車動線者頻繁的因為人行道實體化後常常發生擦碰的情形。

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出面的店家、業者表示，若興設實體人行道將進一步影響店家及顧客進出，導致營業績效下滑，且部分車位與門口空間會被占用，反而影響店面生意，原本的路寬就已常見國中學生騎腳踏車與車輛爭道的危險情況，要是未來再縮減只怕會更嚴重，但鄉親不反對綠底人行標線，不過內埔鄉公所所規劃的實體人行道將會造成鄰里極大的不便，強調不是反對人行道，而是反對沒有評估、沒有共識的施工，要求鄉公所應及早召開說明會，取得共識。

對此，內埔鄉公所回應，人行標線防護力與實體有一定的落差，且中央僅補助實體人行道的經費，至於國中附近的人行道是國中校地退縮而留下，實際上本就非屬道路範圍，將參酌民眾反應調整像避車彎的新增或延長等，整理資訊告一段落後就會召開說明會說明政策及聽取地方居民的意見及心聲。

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