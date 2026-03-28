為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    別讓垃圾成為山林負擔！ 雪霸國家公園建議山友方法

    2026/03/28 09:56 記者蔡政珉／苗栗報導
    別讓你的垃圾成為山林的負擔！雪霸國家公園提供方法建議山友。（雪管處提供）

    別讓你的垃圾成為山林的負擔！雪霸國家公園提供方法建議山友。（雪管處提供）

    西勢山林道和雪山西稜線為雪霸國家公園區內最長的登山路線，雪霸國家公園今天指出，自今年元旦寒流來襲時，雪霸國家公園保育巡查員、志工與原住民協作不遠千里登山，只為了將堆積已久「大山無法代謝的文明廢棄物」扛下山，雪管處也呼籲民眾，有能力背上山，就有責任背下山，帶走垃圾，也提供幾項建議供民眾參考。

    雪管處坦言，儘管淨山行動卓有成效，從山屋及廁所的現況觀察，民眾於山林環境維護上仍有進步空間。由於垃圾（衛生棉、紙）或廚餘遺留在山區，會因氣味吸引黃喉貂或台灣黑熊等野生動物前來，進而改變其生存習性、影響健康，甚至造成人獸衝突，嚴重破壞生態平衡。

    雪管處建議幾項方法，如收納管理，口袋就是最好的隨身小垃圾袋；食材預處，生鮮去包裝，改用封口袋或保鮮盒；減輕計畫，精準規劃糧食，避免攜帶鋁罐、玻璃瓶或過重包裝；氣味隔絕，妥善密封廚餘果皮，防止動物翻找；紙棉帶走，備妥專屬密封袋，將廢棄衛生棉與紙巾帶下山；排遺挖埋，在無廁所營地務必使用貓鏟確實掩埋排遺。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播