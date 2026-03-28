別讓垃圾成為山林負擔！ 雪霸國家公園建議山友方法

別讓你的垃圾成為山林的負擔！雪霸國家公園提供方法建議山友。（雪管處提供）

西勢山林道和雪山西稜線為雪霸國家公園區內最長的登山路線，雪霸國家公園今天指出，自今年元旦寒流來襲時，雪霸國家公園保育巡查員、志工與原住民協作不遠千里登山，只為了將堆積已久「大山無法代謝的文明廢棄物」扛下山，雪管處也呼籲民眾，有能力背上山，就有責任背下山，帶走垃圾，也提供幾項建議供民眾參考。

雪管處坦言，儘管淨山行動卓有成效，從山屋及廁所的現況觀察，民眾於山林環境維護上仍有進步空間。由於垃圾（衛生棉、紙）或廚餘遺留在山區，會因氣味吸引黃喉貂或台灣黑熊等野生動物前來，進而改變其生存習性、影響健康，甚至造成人獸衝突，嚴重破壞生態平衡。

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雪管處建議幾項方法，如收納管理，口袋就是最好的隨身小垃圾袋；食材預處，生鮮去包裝，改用封口袋或保鮮盒；減輕計畫，精準規劃糧食，避免攜帶鋁罐、玻璃瓶或過重包裝；氣味隔絕，妥善密封廚餘果皮，防止動物翻找；紙棉帶走，備妥專屬密封袋，將廢棄衛生棉與紙巾帶下山；排遺挖埋，在無廁所營地務必使用貓鏟確實掩埋排遺。

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