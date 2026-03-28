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    首頁 > 生活

    龜山水資中心綠能轉型 成功建置800KW沼氣發電機組

    2026/03/28 10:01 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市龜山水資源回收中心成功建置沼氣發電機組。（圖由桃市府水務局提供）

    桃園市龜山水資源回收中心成功建置沼氣發電機組。（圖由桃市府水務局提供）

    桃園市龜山水資源回收中心透過促參ROT（Rehabilitate-Operate-Transfer）方式，與永豐餘集團旗下豐川綠能科技合作，引進先進厭氧菌培養技術，將污水處理過程中產生的有機資源轉化為高純度沼氣發電，建置兩組總裝置容量800kW發電機組，取得第一型發電業執照，成為全國首座完成綠能轉型的水資中心示範場域。

    水務局長劉振宇表示，厭氧沼氣發電系統去年10月啟用以來，運行成效逐步提升，厭氧處理每噸COD（化學需氧量）可產生約400立方公尺沼氣，每立方公尺沼氣可轉換約3度電，預估今年全年發電量可達640萬度，污泥產出量可減少約40%，每年為桃市帶來超過7000噸的減碳效益，具體實現「創能、減廢、減碳」三大核心成果。

    劉振宇說，龜山水資中心的成功轉型，證明公共建設可與產業循環經濟深度整合，有效解決城市廢棄物處理問題，更將傳統設施升級為「都市發電廠」，此一創新模式，為企業取得綠電憑證與落實減碳目標提供可行途徑，強化城市與產業邁向淨零轉型的永續競爭力。

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