移民署澎湖站昨宣導家庭教育法令 邀學員創作印尼蠟染扇

移民署澎湖服務站印尼蠟染扇創作，每位學員都有自己收獲。（移民署澎湖服務站提供）

移民署中區事務大隊澎湖縣服務站於昨（27）日在We Café我們的照顧咖啡館，辦理「體驗印尼蠟染扇創作」暨家庭教育法令宣導方案。邀請移民署多元文化講師鍾丁慧，分享跨文化家庭經驗，提升新住民家庭教育知能，並結合印尼蠟染文化介紹與蠟染摺扇手作體驗。

鍾丁慧來自印尼，在台生活已逾20年，以自身生活經驗從「生活適應」、「夫妻經營」與「親子教養」3個面向切入，分享面對語言、飲食與文化差異時的適應歷程，鼓勵學員以正向態度迎接跨文化生活的挑戰。

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課程同時融入文化體驗，講師帶領學員認識被譽為印尼國寶的「蠟染（Batik）」文化，她說，這是一種古老的手工防染工藝，在全球許多國家都有發現，不過以印尼的蠟染最為世人所熟知，並於2009年列入聯合國教科文組織世界文化遺產。講師同時展示象徵印尼女性優雅與自信的傳統服飾「可芭亞（Kebaya）」並安排手作體驗。指導學員運用蠟染布與扇子製作「蠟染摺扇」，在創作過程中感受蠟染圖紋的特色與藝術之美，每位學員也都收穫屬於自己的獨特蠟染摺扇。

澎湖縣服務站主任江謀源表示，透過家庭教育結合印尼蠟染文化體驗，不僅促進新住民交流互動，也在學習中增進跨文化理解。此外，移民署建置「新住民培力發展資訊網」整合各項資源並提供多國語言服務，透過網站及LINE官方帳號，協助新住民即時掌握相關資訊。

印尼蠟染技術，已列入聯合國重要文化資產。（移民署澎湖服務站提供）

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