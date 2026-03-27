鐵飯碗生鏽？教師資格考通過率5成 教部公布今年教檢簡章

教育部今日公告今年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試簡章。（記者林曉雲翻攝官網）

教師鐵飯碗生鏽？根據教育部統計，去（2025）年教師資格考試有10464人報考、9760人到考，最終5274人通過，通過率為54.04％；前（2024）年則有9620人到考、5022人通過，通過率為52.2％，整體維持約5成上下的穩定水準，顯示考試具一定門檻，但難度相對穩定。

教育部今（27）日公告今（2026）年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試簡章，報名將於4月9日展開，教師資格考試即為一般所稱的「教檢」，為取得教師證的重要門檻，通過後方可參加各縣市辦理的教師甄試（教甄），進一步取得教職，因此教師資格考試也成為觀察未來教師來源與供需的重要指標。

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教育部師藝司科長卓意屏說明，考試訂於6月14日舉行，報名期間為4月9日上午8時30分至4月16日下午3時止，採網路報名並須完成繳費，報考人須備妥身分證明、師資職前教育證明及學位證書等資料，並留意試場規則與應試相關規定。

卓意屏表示，教師資格考試每人報名費為1000元，低收入戶、中低收入戶及特殊境遇家庭考生可申請減免或補助，並提供身心障礙者等特殊應考服務，教育部將持續優化考試制度與應試支持，並透過待遇與制度調整，吸引更多人投入教育行列。

教育部表示，近年教育部持續調整中小學教師待遇，除配合軍公教整體調薪外，也調升導師職務加給、提高兼任與代課教師鐘點費，並針對行政負擔提供額外加給，透過多項措施逐步改善教師待遇與工作條件。

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