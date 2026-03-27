「青年首投族」好康 朴子就業中心祭出尋職送禮券

曹姓青年（左）在朴子就業中心水上就業服務台就服員沈秀珠（右）鼓勵下順利就業。（朴子就業中心提供）

為協助畢業後尚未就業的初次尋職青年，勞動部勞發署雲嘉南分署朴子就業中心即日起推出「青年首投族」活動，「最近6個月內」未曾至朴子就業中心有過求職登記的15至29歲青年，只要完成第一次線上投遞履歷，經審核資格通過即可領取100元面額禮券。

朴子就業中心主任張春美表示，「青年首投族」活動只要在專屬網址完成線上投遞履歷，經中心內部資格審核比對，符合上述資格者即可領取100元面額禮券（限量20名，先投先贏），活動期間至4月30日止。

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一位23歲曹姓青年，2024年從屏東大學資管系畢業後，因對自身專業缺乏自信，將尋職目標限縮在門檻較低的行政工作，雖然曾錄取行政職，但僅短暫就業8日，便因適應不良離職，隨後多次投遞履歷皆石沉大海，導致陷入近一年的待業困境。

他在朴子就業中心水上就業服務台就服員沈秀珠積極鼓勵下，參加「青年職得好評計畫」在專業職涯諮詢師的引導下，透過深度晤談與職涯牌卡工具，重新定位自身的專業價值，將目標精準校正為資訊類助理，已於日前成功錄取水上地區一家知名的食品製造業擔任資訊助理。

張春美說，針對青年多元待業現況，勞動部推出「青年職得好評計畫」、「支援青年就業計畫」及「青年跨域就業促進補助」等多項資源，有提供穩定就業90日領取3萬元獎勵金，以及初次尋職最高4萬8仟元補助、最高3萬元搬遷費補助，歡迎符合資格者直接登錄網址或洽詢中心專線： 05-3621632。

朴子就業中心即日起推出「青年首投族」活動，協助畢業後尚未就業的初次尋職青年。（朴子就業中心提供）

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