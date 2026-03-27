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    首頁 > 生活

    觀音佛祖欽點總舖師 「宋江大宴」10功夫菜3/28起開席

    2026/03/27 08:56 記者王榮祥／高雄報導
    2026宋江大宴由「四合一筵席」薛志龍總舖師掌鼎。（圖由觀光局提供）

    2026宋江大宴由「四合一筵席」薛志龍總舖師掌鼎。（圖由觀光局提供）

    2026高雄內門宋江陣重頭戲之一的「宋江大宴」，今年由觀音佛祖神明欽點「四合一筵席」薛志龍總舖師掌鼎，推出10道功夫手路菜，3月28日起開席。

    高市觀光局長高閔琳說明，內門宋江陣於3月21日在內門紫竹寺開幕，除熱血的全國創意宋江陣頭大賽及羅漢門迎佛祖遶境等活動，每年都讓饕客食指大動的「宋江大宴」，將於3月28、29日及4月4日中午12時開席。

    今年宋江大宴由觀音佛祖神明欽點「四合一筵席」薛志龍總舖師掌鼎，推出五福大拼盤、焗仕帝王蟹、八珍海鮮焿、百灼海大蝦拼九孔、焗烤龍雪魚、養生燉烏骨雞、蒲燒鰻魚干貝米糕、唐朝一品元蹄等共10道功夫手路菜。

    內門紫竹寺主委劉銀城指出，內門是總舖師故鄉，今年宋江大宴主廚是觀音佛祖擲筊選出，將由薛志龍總舖師掌鼎，其父薛清己為內門最資深的總舖師之一，50年前開創內門「四合一」宴席，是辦桌文化重要推手，推出10道菜色美味豐富，料好實在，邀請大家把握機會訂桌。

    觀光局補充，宋江大宴將於3月28、29日及4月4日於內門紫雲宮開席，當日11時至14時將增設「紫雲宮（全家內門羅漢門店）」接駁停靠站點；宋江大宴每桌8800元，即日起開放訂桌（電話：0985-512955、07-6671049），詳情與交通資訊可上「高雄內門宋江陣」臉書粉絲專頁「高雄旅遊網」查詢。

    宋江大宴即日起開放訂桌。（圖由觀光局提供）

    宋江大宴即日起開放訂桌。（圖由觀光局提供）

    宋江大宴10道功夫菜即日起開放訂桌。（圖由觀光局提供）

    宋江大宴10道功夫菜即日起開放訂桌。（圖由觀光局提供）

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