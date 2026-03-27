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    首頁 > 生活

    台南玉井最美花旗木網美祕境 滿開時間曝

    2026/03/27 09:09 記者吳俊鋒／台南報導
    玉井中正里藍鳥山下的「玥園」，被譽為花旗木網美祕境。（記者吳俊鋒攝）

    玉井中正里藍鳥山下的「玥園」，被譽為花旗木網美祕境。（記者吳俊鋒攝）

    台南玉井區中正里藍鳥山下有處花旗木隧道，盛放時，枝頭上演「粉紅派對」，相當浪漫，被譽為網美祕境，王姓園主預估兒童、清明連假期間滿

    開，歡迎大家一起來遊賞。

    這處花旗木隧道名為「玥園」，位在中正里的「斗六仔」聚落內，栽種上百株，雖然屬於私人土地，但免費開放踏青，每到4月初盛開時，賞櫻遊客絡繹不絕。

    花旗木又稱泰國櫻，玥園是王姓企業家返鄉打造，由於當地有著他與母親的共同回憶，為表達思念之情，陸續栽種、營造；浪漫的粉紅隧道，讓民眾慕名造訪，網美秘境變成熱門景點。

    而迷人的樹下小徑，王姓園姓追則稱為「思親步道」，他觀察，今年天氣較為炎熱，花期受到影響，但因平時有用心維護、管理，預估連假時進入滿開。

    王姓園主呼籲，參觀時，切勿亂丟垃圾，以維持環境整潔，並注意安全，車輛不要違停，阻礙交通，造成當地住戶的困擾。

    王姓園主建議民眾利用假期，帶著長輩出來活動一下，舒展身心，也可造訪玉井的芒果冰店、土雞城，並順遊楠西，去龜丹泡溫泉。

    玉井中正里藍鳥山下的「玥園」，花旗木陸續綻放中。（記者吳俊鋒攝）

    玉井中正里藍鳥山下的「玥園」，花旗木陸續綻放中。（記者吳俊鋒攝）

    玉井網美祕境「玥園」，花旗木綻放中。（記者吳俊鋒攝）

    玉井網美祕境「玥園」，花旗木綻放中。（記者吳俊鋒攝）

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