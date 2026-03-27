不被限制的人生課 南市模範兒童用勇氣與才華發光

大光國小特殊模範生施舒晨（中）接受市長黃偉哲（左）頒獎表揚。（南市教育局提供）

台南市模範兒童名單出爐，每位孩子都以各自方式發光發熱，展現積極學習與樂觀進取的精神，背後更有令人動容的努力故事。

大光國小特殊模範生施舒晨雖無口語能力，卻能透過點頭、搖頭清楚表達想法。在學期間除身體不適請假外幾乎全勤，歷年成績表現優異。因粒線體缺陷影響體溫調節，她無論寒暑皆需在冷氣房中學習，但仍不被環境限制。109學年度更曾參加台南市特殊教育學生才藝比賽，勇奪團體組第1名。

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面對腦性麻痺帶來的肌肉張力不足，她每天持續練習站立架，在語言治療時忍痛含冰塊刺激口腔肌肉，使口腔功能與咀嚼能力逐步進步，展現堅毅不屈的生命力。

博愛國小特殊模範生許臻禎，雖為重度障礙學生，仍勇於挑戰自我、發揮潛能。曾赴日本參與數位繪畫體驗，將手繪創作轉化為數位作品，展現跨域創意。她在五年級時獲得體適能銅質獎，儘管有聽力障礙，從小一至小六每年母親節與運動會皆上台演奏，表現亮眼。她亦具繪畫天分，作品充滿想像力，並經營IG帳號（@artisthjj）分享電繪創作，成為班級中的亮點人物。在課堂上認真學習、樂於互動，與同儕相處融洽。

此外，東陽國小學生夏可紜表現同樣傑出，榮獲113學年度Cool English口說高手比賽「口說高手獎」，並於114學年度第一學期校內語文競賽作文六年級組奪得第1名；在全國奧林匹克數理競賽中，分別拿下自然科學王三年級組銅牌與金卓越數理王優異獎。她更在2025年慈濟與PaGamO合作舉辦的環保防災勇士PK賽中勇奪第1名，被同學譽為「金頭腦」。

這些模範兒童以行動證明，不論面對何種挑戰，只要持續努力與勇敢追夢，都能綻放屬於自己的光芒。

博愛國小模範兒童許臻禎（右）數位創作力優異，接受市長黄偉哲（左）頒獎表揚。（南市教育局提供）

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