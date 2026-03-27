為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    羅技廣告被控「辱華」 調侃買家「像狗一樣跑過來」被罵到下架

    2026/03/27 09:58 即時新聞／綜合報導
    電腦週邊領導品牌羅技（Logitech）為知名3C產品大廠，近日卻因一則文案遭到中國網友質疑「辱華」，羅技在遭到中國網友出征後隨即下架宣傳內容。（圖擷自網路）

    電腦週邊領導品牌羅技（Logitech）為知名3C產品大廠，近日卻因一則文案遭到中國網友質疑「辱華」，羅技在遭到中國網友出征後隨即下架宣傳內容。（圖擷自網路）

    電腦週邊領導品牌羅技（Logitech）為知名3C產品大廠，近日卻因一則文案遭到中國網友質疑「辱華」，羅技在遭到中國網友出征後隨即下架宣傳內容。

    羅技日前在中國抖音官方帳號發布滑鼠宣傳影片，但在宣傳滑鼠產品的影片中卻設計對白，對於消費者稱「不會再花一分錢」，羅技調侃「真的？我一降價，還不是像狗一樣跑過來」。

    這番宣傳內容隨即引發中國網友不滿，除了痛批羅技「辱華」，也紛紛砲轟「羅技侮辱消費者，這個工作人員是不是粉了特不靠譜？ ！說話不用腦的！羅技怕是快要倒了，居然會招這樣的員工」、「誰給你的自信，既賺中國錢又罵消費者」、「」、「這哪裡是做廣告？分明是當眾給消費者甩臉子」、「更噁心的是，這破廣告不是誰P的，是他們官方帳號自己發出來的」。

    對此羅技也立即下架宣傳內容，並表示已處理相關工作人員。但中國網友仍持續嗆聲並揚言抵制羅技的產品。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播