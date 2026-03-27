羅技廣告被控「辱華」 調侃買家「像狗一樣跑過來」被罵到下架

電腦週邊領導品牌羅技（Logitech）為知名3C產品大廠，近日卻因一則文案遭到中國網友質疑「辱華」，羅技在遭到中國網友出征後隨即下架宣傳內容。（圖擷自網路）

電腦週邊領導品牌羅技（Logitech）為知名3C產品大廠，近日卻因一則文案遭到中國網友質疑「辱華」，羅技在遭到中國網友出征後隨即下架宣傳內容。

羅技日前在中國抖音官方帳號發布滑鼠宣傳影片，但在宣傳滑鼠產品的影片中卻設計對白，對於消費者稱「不會再花一分錢」，羅技調侃「真的？我一降價，還不是像狗一樣跑過來」。

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這番宣傳內容隨即引發中國網友不滿，除了痛批羅技「辱華」，也紛紛砲轟「羅技侮辱消費者，這個工作人員是不是粉了特不靠譜？ ！說話不用腦的！羅技怕是快要倒了，居然會招這樣的員工」、「誰給你的自信，既賺中國錢又罵消費者」、「」、「這哪裡是做廣告？分明是當眾給消費者甩臉子」、「更噁心的是，這破廣告不是誰P的，是他們官方帳號自己發出來的」。

對此羅技也立即下架宣傳內容，並表示已處理相關工作人員。但中國網友仍持續嗆聲並揚言抵制羅技的產品。

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