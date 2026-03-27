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    首頁 > 生活

    高鐵台南站預約計程車上車區搬遷 步行距離縮短更便民

    2026/03/27 09:56 記者洪瑞琴／台南報導
    縮短步行距離，提升旅客轉乘體驗。（南市交通局提供）

    縮短步行距離，提升旅客轉乘體驗。（南市交通局提供）

    為提升旅客轉乘便利性，高鐵台南站「平台預約計程車上車區」自30日起調整至3號出口旁「站區北路中島處」，旅客出站後步行距離由原本約120公尺縮短至約40公尺，大幅減少移動時間與不便。

    台南市交通局局長王銘德表示，高鐵台南站為進出台南的重要門戶，自去年2月起全國首創在高鐵站外設置「平台預約計程車上車區」，民眾透過手機APP預約叫車後，前往武當路上車區搭乘，提供多元運具選擇，實施以來獲得旅客普遍肯定。

    不過，交通局蒐集1年來使用回饋，發現原上車地點對攜帶大型行李、推嬰兒車及行動不便旅客較不友善，且在天候不佳時亦影響搭乘便利性。經跨單位會勘研議後，決定將上車區移設至3號出口旁的站區北路中島，讓旅客出站即可就近搭車，顯著提升服務品質。

    南市公共運輸處長劉佳峰指出，警察局已在站區北路設置科技執法系統並正式啟用，新上車區可透過智慧化管理，防止車輛違規久停，維持交通秩序，同時確保站區車流順暢與乘車安全。

    交通局表示，30日起搭乘預約平台計程車的旅客，請前往新設上車地點，後續將持續觀察運作情形，滾動檢討優化措施，打造更安全、便利的公共運輸轉乘環境。

    高鐵台南站預約計程車上車點移至3號出口。（南市交通局提供）

    高鐵台南站預約計程車上車點移至3號出口。（南市交通局提供）

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