傻眼！彰化市美寮路拓寬完工「限速30公里」 縣府說話了

彰化縣和群國中前的美寮路，長期因為路窄讓人車爭道，拓寬後並將同步新增通學步道。（彰化縣政府提供）

彰化市通往和美鎮第二聯絡道的美寮路拓寬工程耗資5.2億元，正在進行中，縣議員賴清美接到民眾陳情，線東路以東的美寮路這一段已經完工，限速卻是30公里，讓民眾大傻眼，「這麼慢是要怎麼開車？」

縣府工務處表示，美寮路分工區施工，線東路以東的美寮路段，路旁的水泥護欄尚未撤除，也就代表仍在施工中，因此才會限速降為30公里。由於路面鋪設大致完成，就先行開放讓民眾通行，但仍要進行後續的驗收作業，等到驗收完畢，再把路面的工區限速30公里塗銷，恢復市區道路原有50公里限速。

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賴清美指出，美寮路是彰化市通往和美鎮的第二聯絡道，重要性僅次於彰美路，等了多年才終於開工，目前正在施作和群國中段，地方都在期待能快快完工，讓學生與民眾都有安全平坦的路可走。

和美鎮美寮路拓寬工程預計明年完工，全長約2.3公里，施工路段從美寮夜市一帶開始，往東延伸穿越柑竹路、線東路，終點在彰新路3段，道路拓寬為13公尺，除了讓汽機車分流，在和群國中路段還規劃有860公尺的通學步道。

彰化縣和美鎮美寮路是通往彰化市的第二聯絡道，線東路以東的路段已開放通行，但限速只有30公里讓民眾傻眼。（賴清美提供）

彰化縣和美鎮美寮路是通往彰化市的第二聯絡道，線東路以東的路段已開放通行，但限速只有30公里讓民眾傻眼。（賴清美提供）

彰化縣和美鎮美寮路是通往彰化市的第二聯絡道，線東路以東的路段已開放通行，但限速只有30公里讓民眾傻眼。（賴清美提供）

彰化縣和群國中前的美寮路，長期因為路窄讓人車爭道。（資料照 ）

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