為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投名間焚化爐爭議延燒 自救會抗議程序偷跑

    2026/03/26 16:38 記者張協昇／南投報導
    南投名間焚化爐興建案26日召開聯外道路協調會議，反焚化爐自救會場外抗議程序偷跑。（記者張協昇攝）

    南投名間焚化爐興建案26日召開聯外道路協調會議，反焚化爐自救會場外抗議程序偷跑。（記者張協昇攝）

    南投名間焚化爐興建案爭議不斷，縣府環保局今（26日）下午召開聯外道路新民巷拓寬設計及管線協調會議，名間鄉反焚化爐自救會偕同民團於場外抗議，指拓寬案未取得國產署土地許可，痛批程序偷跑，呼籲即刻停止一切程序。

    環保局回應表示，此次會議主要針對道路拓寬方式及地下管線預留空間進行討論，預計拓寬為10.5公尺道路，還未牽涉道路權屬機關，因此未邀國產署出席，一切依法辦理。

    名間鄉反焚化爐自救會會長致中師父表示，從環保局的簡報來看，新民巷預定拓寬的長條土地是特定農地區的農牧用地，要拓寬供垃圾車雙向通行，大多是國產署的國有農地，在中央已不支持名間焚化爐案的情況下，呼籲國產署不應同意釋出這1公頃多的特農地。

    此外，縣府規劃垃圾車經過的名間產業道路，很早就有石虎出沒，若焚化爐蓋成，未來2、300輛垃圾車頻繁進出，石虎遭路殺的次數將會升高，目前焚化興建案環評還在範疇界定程序中，尚未通過環評，縣府不應急著拓寬道路，應先等二階環評結論出爐再說。

    監督施政聯盟執行長許心欣也指出，這場會議要用國有地拓寬新民巷道路，卻沒找地主國產署出席，也沒有國產署同意，卻找來一堆單位要討論怎麼拓寬設計，還要進行管線協調，如同還沒買下房子，就找設計師、水電師父來討論如何裝修，且主案環評都還沒過，聯外道路附屬工程就想要先拓寬，不僅藐視國產署，更是嚴重的行政程序瑕疵。

    名間鄉民指新民巷是供農用產業道路，不該被犧牲用來拓寬成焚化爐聯外道。（記者張協昇攝）

    名間鄉民指新民巷是供農用產業道路，不該被犧牲用來拓寬成焚化爐聯外道。（記者張協昇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播