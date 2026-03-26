台中羅布森圖書館上梁！結合自然與生態 預計年底開館

羅布森圖書館由台中市政府秘書長黃崇典與羅布森公司董事長、獨立書店羅布森書蟲坊辦人汪世旭共同上梁。（文化局提供）

台中羅布森圖書館今天上梁，立法院副院長江啟臣、民進黨立委何欣純都出席上梁典禮並肯定，江啟臣說，期待看到在森林中會呼吸的圖書館；何欣純則說這座圖書館是公私合作典範，扎根下一代閱讀文化，帶來文化亮點及市民活動的好去處。

羅布森圖書館由羅布森公司董事長、獨立書店羅布森書蟲坊辦人汪世旭捐出1.2億元在南屯區興建，完工後無償捐贈市府使用。台中市政府秘書長黃崇典說，市府提供土地及斥資6000多萬元後續裝修，是一座結合自然與生態的圖書館，預計年底開館。

請繼續往下閱讀...

汪世旭說，他曾在烏日溪尾開了一家10年不關的獨立書店，如果沒有這10年經歷，也不會有這座圖書館的誕生，在閱讀裡可看到不凡的生命力，期待這生態座圖書館在此發光發熱，希望自然回到都市，陪伴大家100年。

何欣純說，敬佩汪董推動閱讀文化，與社會共好共享，這座圖書館是公私作典範，扎根下一代閱讀文化，帶來文化亮點及市民活動的好去處，台中要創新，文化也要創新，這座圖書館也是文化亮點的展現。

江啟臣指出，回想去年剛動土，沒多久於今日上梁，我是讀書人，對圖書館很有感，一個偉大城市可從圖書館建設衡量，感謝汪董提供台中市一盞閱讀的燈，期待看到在森林中會呼吸的圖書館。

羅布森圖書館舉行上梁儀式，何欣純、江啟臣都出席典禮祝福。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法