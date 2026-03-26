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    首頁 > 生活

    單親媽媽這原因申請不到「特殊境遇家庭扶助」桃市府：可彈性審查

    2026/03/26 16:29 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市議員黃敬平（左）要求婦幼發展局針對「特殊境遇家庭扶助」申請，檢討制度與現實脫節問題。（黃敬平提供）

    桃園市議員黃敬平（左）要求婦幼發展局針對「特殊境遇家庭扶助」申請，檢討制度與現實脫節問題。（黃敬平提供）

    桃園市議員黃敬平接獲單親媽媽陳情，她離婚後獨自撫養孩子，想申請「特殊境遇家庭扶助」，卻因婚姻存續期間的所得，被桃園市政府認定不符標準；黃敬平要求婦幼發展局檢討制度與現實脫節問題。婦幼局說，市民可主動提供最近3個月的薪資證明，就會依最新所得資料重新彈性審查。

    黃敬平說，單親媽媽去年離婚，今年2月間，她申請「特殊境遇家庭扶助」申請，被要求提供2024年度的綜合所得稅資料，審查後認定不符標準；2024年間，她仍有婚姻關係，所得資料根本無法反映她目前的經濟現況；依目前的規定，離婚當年度的經濟狀況，須等到次年報稅、甚至再隔1年才會反映在審查資料，期間單親家長難取得實質的常態性補助，須獨自熬過經濟空窗期。

    「制度用的是過去所得，民眾面對的是眼前困境」，黃敬平建議，市府應建立「現況經濟認定機制」，以離婚登記、實際收入、扶養狀況等作為審查依據，並訂定「離婚個案專案審查原則」，針對離婚未滿1年的申請人，排除舊年度所得資料的干擾。

    婦幼局說，這位市民已與前夫約定扶養費，孩子年齡為10歲，不符特境條例中「因離婚獨自扶養、照顧6歲以下子女致無法工作」規定，已於平鎮區公所轉為申辦兒童及少年生活扶助，目前審查中；承辦單位受理申請時，雖會審查前1年度完稅資料，但若民眾目前工作所得等資料明顯不同，申請人可提供最近3個月的薪資證明，承辦單位就會重新彈性審查。

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