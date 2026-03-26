「北極熊」在新莊！中港光雕展延至兒童節連假 打卡送咖啡

新北市新莊中港大排的雪白北極熊，成為民眾最喜歡的打卡景點之一。（記者翁聿煌攝）

新北市新莊的中港大排光雕也可以看見北極熊陪你過兒童節，主辦單位水利局為回應市民熱烈支持與地方期盼，宣布展期將延長至4月6日連假結束，現場同步與「獨咖啡」合作，於3月28日、29日祭出打卡送咖啡快閃活動，邀請民眾在絢麗光雕與繽紛夜景中，享受暖心精品咖啡，共度清明連假。

水利局表示，中港大排光雕展至今已吸引許多民眾回訪，因應連假將至，經議長服務處、民代及中港大排周遭里長反映希望延長展期，將水岸美景分享給更多趁著假期出遊的民眾，水利局在參考氣象預報並評估不影響防洪安全後，決定將展期跨越兒童節與清明連假。

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此外，位於中原路與中華路交叉口的中港大排服務中心，目前委由「獨咖啡」經營作為中繼休憩站，店家熱情響應活動加碼，推出美式、拿鐵咖啡外帶第2杯半價及冰滴咖啡外帶買4送1優惠活動，現在加碼快閃活動，28日（週六）及29日（週日）2天，只要在光雕河廊，於自信橋和幸福橋間的北極熊合照或錄影片，上傳至FB、IG等個人社交網路平台，可於當日18點至20點至獨咖啡領取免費外帶精品美式咖啡1杯，為響應環保，鼓勵民眾自帶杯具，每日限量50杯，每人1杯送完為止。

中港光雕展期延長至4月6日，點燈時間每晚18點至22點，民眾可搭乘捷運環狀線幸福站出口，沿幸福路往中華路二段方向步行約15分鐘；搭乘公車99 、299至財元廣場步行約2分鐘。

中港大排光雕展營造出浪漫的夜景氛圍，令民眾流連忘返。（記者翁聿煌攝）

新莊中港大排光雕成為每年民眾夜間朝聖的必逛景點。（記者翁聿煌攝）

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