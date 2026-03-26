曾創萬人挖寶紀錄 屏東二手物市集3/29再度登場

屏東縣二手物來來去去市集十分受到民眾歡迎。（資料照，屏東縣政府提供）

屏東縣政府舉辦的二手物來來去去市集十分受到民眾歡迎，曾經寫下近1萬人尋寶的紀錄，今（2026）首場二手物市集即將登場，本（3）月29日（週日）上午9點半至下午1點半，在最新啟用的萬丹森林公園舉行，歡迎民眾把用不到的物品拿出來交換或售出。

屏縣府環保局表示，為推廣資源循環、讓好物重獲新生，舉辦二手物交換市集提供民眾一個二手物交換平台，希望能幫那些閒置且堪用的物品尋找新主人，有效延續物品使用週期，用行動支持減廢、循環及淨零綠生活。

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此次活動除了提供民眾二手攤位交流與「二手物鑑價」外，還特別規劃「資源回收物兌換」，民眾只要攜帶乾電池或高壓容器可現場兌換清潔用品或園遊劵；另「舊衣 DIY 體驗」現場志工教學，引導民眾將將舊衣變身「精美面紙盒」，活動現場還有「小家電維修」，由專業師傅幫大家把壞掉的小電器修好。此外，因應兒童節將至，更設計童年回憶「釣魚、水槍、彈珠汽水」趣味遊戲，將傳統童玩轉化為水質教育體驗。

屏縣府環保局推廣資源循環，落實物盡其用的精神，2024年起陸續於南州鄉、崁頂鄉、屏東市舉辦二手物市集活動，都受到熱烈回響，民眾把用不到的物品拿出來交換或販售的同時，也能好好整理、思考平時的購物習慣。

屏縣二手物市集3月29日登場。（屏東縣政府提供）

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