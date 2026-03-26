中國統戰「長期經營黃珊珊」！起訴徐春鶯案外案 四叉貓：因查帳破局

前民眾黨立委黃珊珊。（資料照）

民眾黨前新住民委員會主委徐春鶯因涉犯「反滲透法」等罪遭起訴，網紅四叉貓昨日開始導讀徐春鶯起訴書，發現中國上海市統促會副主任孫憲跟徐春鶯經營黃珊珊多年，認為黃珊珊有機會當立法院副院長，沒想到2024年8月19日黃珊珊扛下柯文哲政治獻金風暴的責任，開啟了每日查帳記者會；四叉貓自嘲「結果四叉貓整天找碴，導致多年布局因此被破壞」。

四叉貓在臉書PO文表示，孫憲跟徐春鶯經營黃珊珊多年，他們認為黃珊珊是「潛力股」，甚至覺得黃珊珊「可以搶到立法院副院長的位子」，孫憲對徐春鶯下令要跟黃珊珊保持良好關係，而且徐春鶯也會回報參加黃珊珊各種政治活動的細節。

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四叉貓指出，2024年8月19日，黃珊珊扛下柯文哲政治獻金風暴的責任，開啟了每日查帳記者會，結果被討厭的四叉貓整天找碴，查帳記者會變笑料大會，越開素材越多，民眾黨才開兩天就崩潰。

四叉貓直言，所以徐春鶯回報孫憲，說黃珊珊接下來可能會請辭立委，接著孫憲就下令要徐春鶯與黃珊珊保持距離，多年布局因此被破壞。

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