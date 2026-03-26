橘子通緝中成核心人物 吳靜怡：金流疑點未解

民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

前台北市長柯文哲涉犯京華城案、政治獻金案，檢方依照圖利、違背職務收賄罪、公益侵占、背信罪起訴並求刑28年6月，全案經過為期1年的審理後，一審結果將於今天宣判。對此，媒體人吳靜怡表示，橘子許芷瑜通緝中，為何成為關鍵證人？橘子許芷瑜不回台灣，柯文哲就無法清清白白，又或者，柯文哲擔心自己很難清白，要橘子一審前不要回來？

吳靜怡在臉書PO文表示，許芷瑜（綽號橘子）是柯文哲貼身秘書兼「私人帳房」，起訴書共提及她15次，被視為京華城收賄、政治獻金侵占2案的關鍵共犯、證人，因逃亡未到案，成為法院多次延押柯文哲的重要理由之一，目前仍遭通緝，時效延長至2062年。

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2024年8月30日檢廉搜索柯文哲民眾黨主席辦公室時，在垃圾桶發現數張被撕碎的便條紙，經鑑識還原後，清楚出現兩行關鍵字：「晶華→orange出國」（晶華應為「京華城」之筆誤）「木可內帳、有無洩漏？自我檢查」時間軸發現橘子的行為異常？

吳靜怡分析，2024年8月27日：橘子許芷瑜才剛從國外返台；8月28日：檢方第一波搜索威京集團；8月29日凌晨：橘子接獲指令後，立即訂機票、火速出境日本（後轉澳洲再到香港）；8月30日：檢方搜索柯辦，在垃圾桶撿到撕碎便條紙，還原後發現上述內容，柯文哲被檢方詰問時，解釋原本想寫「arrange（安排）」讓妻子陳佩琪和小孩出國避媒體，卻突然想到橘子已經在國外「真爽」，不用面對這些紛擾，就隨手寫成「orange」，強調橘子「只是幫我買便當的」「只管小錢、不管大錢」。

吳靜怡指出，許芷瑜陪同柯與沈慶京多次私人密會，2020年2月20日市長室會面、京華廣場動土典禮等，沈慶京1500萬現金賄款（京華城容積對價），由柯文哲收受後交由橘子保管（起訴書記載「不詳時、地」），政治獻金侵占相關金流有妙天（悟覺妙天）1000萬，柯庭上親口承認「不然要我自己拉嗎？由橘子拉走」，另，柯文哲於2024年3月20日傳訊橘子：「把400萬存好，不到最後不要拿出來用」，以及多筆木可公司內帳、眾望基金會款項調度。

吳靜怡續指，橘子男友林鼎峰證詞，提到柯家平時藏放6000萬～3億元現金供橘子動支；橘子出境前把密藏手機交給他，內有金流紀錄與柯行程，檢方扣押該手機後，進一步確認橘子為柯「運錢」至少上億元，李文宗證詞，也提到橘子與柯是「一組的」，負責小額現金與私帳。

吳靜怡直言，橘子許芷瑜不回台灣，柯文哲就無法清清白白，又或者，柯文哲擔心自己很難清白，要橘子一審前不要回來？

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