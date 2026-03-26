柯文哲今一審宣判 藍委吳宗憲稱「圖利罪」淪政治攻擊工具

國民黨立委吳宗憲（左）。（千秋萬事節目提供）

前台北市長、民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案，被求刑28年6個月，今天下午一審宣判。檢察官出身的國民黨立委吳宗憲接受廣播節目「千秋萬事」專訪時表示，此案程序上有很多問題，也看到媒體刻意帶風向，盼司法公正審判，如果在野黨不團結一定會繼續被欺壓；他也呼籲，要好好檢視台灣特有的「圖利罪」，常常引發爭議，讓公務員不敢做事，更淪為政治攻擊工具。

吳宗憲指出，要處罰一個人，法律要有明確性，但比較麻煩的是圖利虛無縹緲，而且以前的定罪率其實很低，如果一些檢察官想要配合執政黨濫用圖利罪時，就像宜蘭縣長林姿妙被判圖利罪，變成是一個政治攻擊的工具，也會讓公務員不敢做事。

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吳宗憲表示，我們國家真的要把圖利罪好好檢視一下，一是定義太模糊，二是世界上大多數國家都沒有圖利罪。是圖了誰的利益還是便民，有時候是一線之隔，但要修這個法之前會先被扣帽子，民進黨會說「原來你挺貪汙犯」，到最後變成沒有人敢去修這個法律。

吳宗憲感嘆，國家對立越來越多，動不動就扣帽子後把人家抓去關，三讀通過法律可以不執行、不副署，而且大筆的國防採購排擠基礎建設預算，還不能有意見，如果有意見就是不愛台灣，就是中共同路人。要不要說川普見習近平也是中共同路人，很多走向獨裁的人一開始，都是用國家安全四個字去搞他的獨裁，就像當年的納粹德國 。

談到宜蘭大選，吳宗憲指出，不會去攻擊對手，希望就政策辯論，他要創造「民主聖地2.0」，讓全台灣人知道什麼叫做初選的模範，藍白合的模範，甚至是大選的模範，就是以政策來比拚，用政策來說服宜蘭縣民，卻有媒體說他民調落後，說「祝你平安」是恐嚇，讓他感到很無奈。

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