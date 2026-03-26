柯文哲4大案今宣判 結果牽動柯文哲2028參選資格

民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

前台北市長柯文哲4大案今天將一審宣判，對此，媒體人吳靜怡表示，不只京華城容積案！柯文哲遭北檢起訴四大罪：收賄、圖利、侵占、背信，今天一審見真章！並列出從清廉到變現，柯文哲「新政治」的四大罪狀最終審判。

吳靜怡在臉書PO文表示，曾經，柯文哲用「公開透明」四個字，捲起了台灣政壇的白色旋風，沒想到是用環環相聯的木可煉金術擴大變現，「權、錢、黨、私」四位一體犯罪網絡，是台灣首見將「市長職權」與「政黨獻金」進行大規模犯罪的案例。京華城是收賄、圖利「拿公家資源做人情」，木可與眾望則是侵占、背信「把支持者的熱血變私房錢」。

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吳靜怡分析，1.違背職務收受賄賂罪、主管監督事務圖利罪（貪污治罪條例），柯文哲任台北市長時，明知京華城非都更案，卻違規核給20%容積獎勵，仍透過「便當會」裁示、簽呈、手諭一路護航，讓鼎越公司取得建照，同時收受威京集團沈慶京210萬人頭政治獻金、1500萬現金，總共1710萬元賄賂。不法金額：121億54萬6748元的不法利益，檢方求刑：15年，併科罰金5000萬元、褫奪公權10年。

吳靜怡指出，2.侵占民眾黨政治獻金（刑法第336條），直接侵占民眾捐給民眾黨的600萬元政治獻金（邱佩琳轉交周O文等3筆各200萬），未存入專戶，不法金額：600萬元，檢方求刑：5年；3.侵占柯文哲總統競選政治獻金及民眾黨政治獻金（刑法第336條）

透過「木可公司」掏空政治獻金，KP SHOW盈餘、肖像權授權金1500萬、採風公司捐款等，支付員工薪資、投資營利事業，不法金額：共6234萬6790元，檢方求刑：6年。

吳靜怡續指，4.挪用眾望基金會款項支付競辦員工薪資背信案，眾望基金會以「台北市社會福利」為目的，柯文哲卻指示挪用827萬1095元支付總統競選辦公室13位員工薪資，違背基金會章程。不法金額：共827萬1095元，檢方求刑：2年6個月。

吳靜怡直言，今天下午2時30分台北地方法院一審宣判，若收賄、圖利罪成立且合併執行10年以上，柯文哲將依《總統副總統選舉罷免法》不得登記2028年正副總統候選人，等同政治生涯重大轉折，無論判有罪或無罪，柯陣營已表態將上訴，二審前除非法院當庭收押，否則暫不入監，此案共起訴11人，今天判決將同步宣判其他被告。

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