性騷女部屬、霸凌科長！懲戒法院前院長李伯道判撤職、退休金減60％

前懲戒法院院長李伯道被控性騷美女部屬、又霸凌女科長、女工友等2案，懲戒法院職務法庭宣判撤職，並停止任用一年。（資料照）

前懲戒法院院長李伯道2022年涉性騷被監院彈劾後，又涉霸凌2名女部屬，監察院2025年3月13日通過審查監委王美玉、高涌誠調查報告，認定霸凌成立，逕送懲戒法院職務法庭，與性騷案併案審理。懲戒法院職務法庭今上午10時宣判李伯道撤職，並停止任用一年，不得任律師、不得回任法官職務，自始減少退休金及退養金60％。

監委調查發現，李伯道以不當言語及苛刻要求對待下屬，涉及刁難請假、責罵日常事務等，如「有說過不要隨便請假」、「跟妳講過不可以跟同事講話，聽不懂嗎？」「妳頭殼是裝什麼」，造成女性工友及科長畏懼與身心壓力，已構成職場霸凌。相關調查小組、法官評鑑委員會及司法院人審會均認定其言行失當，逾越合理管理範圍。

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監委說明，法評會雖認定李伯道言行成立職場霸凌，但不具重大惡意，決議個案評鑑不成立，但監院經調取相關卷證，認定李伯道言行已構成職場霸凌，有移送懲戒之必要。

另外，李伯道還涉2023年於懲戒法院院長任內，對女部屬7度性騷擾，包括在公務活動住宿飯店房間拉被害人雙手、環抱，還噁稱「我很喜歡妳」，及在辦公室獨處時，不僅環抱、撫摸被害人背部，並稱「妳好香」。

事發後，司法院要求李伯道自請退休，女部屬才勇敢提出申訴，經司法院、法評會均決議性騷擾成立，2023年12月6日被監院公告彈劾，將李移送懲戒法院職務法庭進行懲戒。監察院於2025年3月又認定李伯道涉及職場霸凌，且行為期間皆為擔任懲戒法院院長任內，基於違失行為一體性原則，與性騷案併案審理。

懲戒法院職務法庭認定，李伯道對女部屬7次性騷擾案，共6次成立，包含拉手、環抱、摸背、摸手臂，稱「妳好香」、「要等5天才能見到妳，真是捨不得」等。另外，苛刻要求對待下屬，涉及刁難請假、不能漏接電話及LINE訊息成立。

職務法庭合議庭認為，李伯道確實有性騷擾及職場霸凌行為，卻始終否認違失行為，且事件發生在懲戒法院院長及任法官期間，負責審理司法官懲戒等案件，對法官應有行為準則，竟未謹言慎行、謹守分際，損及法官職位尊嚴及人民對法官職務之信任，更嚴重傷害司法信譽及形象，情節重大，有懲戒必要。

職務法庭今宣判，李伯道撤職，並停止任用一年，不得任律師、不得回任法官職務，自始減少退休金及退養金60％。

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