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    首頁 > 生活

    把握週末短暫晴朗！吳德榮：明起3波鋒面接力影響台灣

    2026/03/26 09:13 即時新聞／綜合報導
    氣象專家吳德榮指出，明天鋒面快速掠過，北部、東半部有雨，但週末天氣就會好轉、氣溫上升。（資料照）

    氣象專家吳德榮指出，明天鋒面快速掠過，北部、東半部有雨，但週末天氣就會好轉、氣溫上升。（資料照）

    中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，明天（27日）鋒面快速掠過，北部、東半部有雨，但週末天氣就會好轉、氣溫上升；下週二及週六又有2波鋒面影響，天氣變化較大。

    吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（25日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天各地晴朗穩定，台灣東南方有殘餘雲系，花東有局部短暫雨的機率。白天北台灣舒適，中南部炎熱如夏，各地早晚偏涼、日夜溫差大。

    吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天微弱鋒面快速掠過，各地雲量略增，北部、東半部局部雨，中部亦有局部短暫雨的機率，北台灣轉涼。

    週六（28日）至下週一（30日）各地恢復晴朗，東半部及午後山區偶有局部短暫雨的機率；下週一晚間另一鋒面接近，為北台灣帶來局部短暫雨的機率。週六起氣溫逐日漸升，下週一各地「熱如夏」。

    吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下週二（31日）、週三（4月1日）另一鋒面影響，北部、東半部再轉有局部陣雨或雷雨，氣溫下降，北台灣轉涼，中部也有受到影響的機率；下週四（2日）天氣好轉，恢復晴朗穩定；下週五（3日）再一波鋒面接近，天氣逐漸轉變；下週六（4日）鋒面南下。

    吳德榮分析，下週二及週六2波鋒面影響，模擬雖然顯示有「對流性」，但對流位置及強度不斷調整，且各國模式並不一致，顯示不確定性很大，需密切觀察其調整。

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