大車拚！彰化芬園福德宮101戲團3/28公演 綿延1公里太壯觀

芬園福德宮布袋戲往年公演，戲團連綿不絕太壯觀。（資料照）

大車拚！彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮將於28日舉行29周年慶，屆時將有100棚布袋戲團與1棚歌仔戲團酬神公演，總數101棚也打破去年100棚的紀錄；這兩天將趕搭戲棚，排列在縣芬路上綿延長達逾1公里，屆時將出現各戲班使出拿手絕活「仙拚仙」，讓土地公看個過癮；廟方另外準備了3千個小提燈、5千份平安餐大放送，歡迎信眾踴躍參與，闔家同慶。

縣庄村福德宮宮慶大典的布袋戲團酬神演出，2022年25週年慶時縣芬路出現66團的布袋戲團，綿延長達逾700公尺；2023共有68個布袋戲團同時公演打破紀錄，2024年原定接受70團報名，但引發全國布袋戲團報名熱潮，讓原定的70棚再往上攀升，最終報名高達80棚創新高。

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2025年28周年慶，布袋戲棚數量一口氣增加20棚，來到破紀錄的100棚酬神公演；公演當天戲棚排列在縣芬路上綿延長達逾1公里，出現各戲班「大車拚」的史詩級畫面，就是要讓土地公看個過癮。有民眾實際測量從第1團布袋戲團緩慢徒步走到第100團，邊走邊欣賞竟長達1小時。

福德宮主委郭哲榮指出，今年29周年慶，除了100個布袋戲團，還多了1個歌仔戲團，因此總數是101團，再度打破去年紀錄。由於縣芬路擺滿布袋戲團，幾乎已無空間可擺，因此以後宮慶考慮布袋戲團100團就好。另外，28日當天現場將發放3千個Q版馬年小提燈，並將準備5千份平安餐晚宴供民眾享用，歡迎信眾屆時踴躍參與，闔家同慶。

芬園福德宮布袋戲往年公演都相當壯觀，讓土地公看個過癮。（資料照）

布袋戲團公演仙拚仙。（資料照）

布袋戲團公演個個使出拿手絕活。（資料照）

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