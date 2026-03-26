鞭炮嚇跑黑狗受困汐止山區4天 新北動保處攀陡坡救援

汐止區大尖山山坡上傳出犬隻哀嚎聲已數日，原來是一條寵物黑狗被鞭炮嚇跑受困陡坡無法自行下山。（新北市動保處提供）

時有鞭炮聲嚇跑寵物的消息傳出，新北市府動物保護防疫處長楊淑方表示，日前接獲民眾通報，汐止區大尖山山坡上傳出犬隻哀嚎聲已數日，動保處派員前往現場查察，巧遇在山區尋犬的王姓飼主，一同上山搜尋，發現受困黑犬「昆凌」卡在陡峭山坡上無法自行下山。所幸救援後黑犬順利返家，飼主表示，愛犬被鞭炮聲驚嚇翻牆逃出家門走失4天，未來將更加注意看顧。

通報人沈姓民眾表示，住處附近一直聽見山坡上有狗的哀嚎聲，本想上山查看，但山區地形複雜、沒有明顯道路，經旁人勸阻後改向動保處求救。

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動保處說，動保人員抵達現場勘查路況時，恰巧遇到已尋找愛犬多日的王姓飼主，認為哀嚎聲可能是自己家的愛犬；當地山坡雜草叢生且地勢陡峭、地面濕滑，動保人員艱困搜尋許久，終於發現這條黑狗，狗狗在陡坡上來回徘徊，顯得相當不安，應是爬上坡後無法自行下山。

動保處指出，動保處增加人力支援，待3名動保員到齊後，以尼龍布包覆犬隻，小心將牠帶下陡坡，經過約4小時的努力，終於順利將狗狗帶下山，並立即提供飲水及飼料讓牠補充體力，且經檢查，這隻狗狗已植入晶片、完成絕育及狂犬病疫苗施打。

動保處補充，犬貓聽覺比人類敏銳，對於突發巨大聲響容易產生驚嚇反應，飼主應妥善管理寵物活動環境，避免其受到驚嚇而逃逸，也應為寵物施打晶片、狂犬病疫苗並完成絕育，以便寵物不慎走失時聯絡飼主。

汐止區大尖山山坡上傳出犬隻哀嚎聲已數日，原來是一條寵物黑狗被鞭炮嚇跑受困陡坡無法自行下山。（新北市動保處提供）

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