新北5星級製茶廠獲獎數六都第一 源頭把關喝得安心

新北市5家製茶廠取得農業部農糧署「5星級製茶廠」最高榮譽肯定，獲獎數六都第一。（記者賴筱桐攝）

新北市為北台灣最大茶產區，有5家製茶廠取得農業部農糧署「5星級製茶廠」最高榮譽肯定，獲獎數六都第一，新北市副市長劉和然今天（25日）在市政會議肯定茶農從生產源頭把關，堅持茶葉品質，使新北好茶風味絕佳，消費者喝得安心。

農業部農糧署每2年一度辦理「製茶廠環境衛生安全評鑑」，2025年全國共有229家製茶廠參與評鑑，新北有5家製茶廠取得5星級認證，包含坪林區鬍鬚茶園、上林製茶廠、白青長茶作坊、文平茶莊以及三峽區天芳製茶廠。

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農業局長諶錫輝表示，「文平茶莊」由第4代茶農夫婦王翰揚與潘淑娟共同經營，王翰揚接手祖輩家業至今近30年，延續從耕作、製茶到販售的自產自銷模式，不以大規模生產為目標，為避免作業動線交叉汙染，茶菁從進場到萎凋、炒菁、烘乾的製作空間明確區隔，保持環境整潔衛生，同時定期更換並固定電力及瓦斯管線，提升廠區公共安全。

王翰揚曾獲得2屆全國製茶競賽亞軍，擁有茶葉品評的中高級證照，具備多年參與全國級茶葉品鑑賽事經驗，生產的包種茶於2025年取得英國美食風味獎最高榮譽3星肯定。王翰揚說，維護製茶品質並落實食品安全，才能與消費者建立長期信任，奠定茶行的信譽與長遠發展。

劉和然表示，新北茶農傳承13座全國製茶冠軍的精湛技術，致力維護新北好茶的品質與競爭力，市府將作為茶農的堅實後盾，攜手農友發展在地品牌，活絡茶鄉經濟，建立適合青農返鄉傳承的環境，邁向永續農業。

5星製茶廠維持環境整潔及製程動線流暢，才能製作安心、安全的優質好茶。（圖由新北市農業局提供）

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