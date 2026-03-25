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    首頁 > 政治

    京華城案宣判》柯文哲的關鍵數字：量刑攸關2028總統大選門票

    2026/03/25 13:30 記者張文川／台北報導
    柯文哲涉及京華城等案台北地院26日將宣判。（資料照，記者方賓照攝）

    柯文哲涉及京華城等案台北地院26日將宣判。（資料照，記者方賓照攝）

    前台北市長、前民眾黨主席柯文哲等11人涉京華城收賄等弊案，台北地方法院定明日（26日）下午2時30分宣判，柯文哲被控違背職務收賄罪、主管事務圖利罪、公益侵占罪、背信等4大罪，檢方具體求刑28年半，其中關鍵在於收賄罪、圖利罪是否判有罪？且量刑是否超過10年？若柯被判超過10年，依規定將不得登記為正副總統候選人，相當於提前宣告柯戴罪親征角逐2028年總統大選夢碎，勢將牽動3黨政治版圖與格局。

    總統副總統選舉罷免法第26條規定了16種「不得登記」為總統、副總統候選人的情況，其中第10項為「受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決尚未確定」，意即只要一審或二審判10年以上，即使仍可上訴、尚未定讞，被告仍不能參選正副總統。

    台北地檢署對柯文哲具體求刑28年半，包括京華城案涉收賄（210萬＋1500萬）、圖利罪一併求刑15年、併科罰金5000萬元，2件公益侵占罪（利用木可公司侵占6234萬、邱佩琳轉交600萬元政治獻金）共求處11年，背信罪（挪用眾望基金會827萬元用於支付民眾黨工薪水）求刑2年6月。

    選罷法並未規定須單一貪污罪被判刑10年以上，才不得登記為正副總統候選人，柯被控的4罪，無論北院判決認定構成幾件罪名，只要宣告合併定應執行10年以上徒刑，柯就喪失了2028總統大選的參賽資格。

    檢方起訴的違背職務收賄罪，法定刑度為10年以上；審理期間，法官亦提醒檢、辯注意，對於收賄但未做出違背職務之事的「不違背職務收賄罪」，也應一併答辯，此罪的法定刑為7年以上。

    圖利罪的法定刑期為5年以上；刑法公益侵占罪為1年以上、7年以下之刑；刑法背信罪為五年以下。

    柯文哲審理期間採無罪答辯，全面否認4大罪，以「政治迫害、檢察官羅織」為答辯主軸，全力拚搏無罪，若合議庭審理後仍認定有罪，則柯在審理期間的表現就將列為犯後態度、有無悔意的量刑依據之一，柯孤注一擲能否奏效，答案明天即將揭曉。

    柯文哲涉貪起訴相關被告一覽表。（本報記者整理製表）

    柯文哲涉貪起訴相關被告一覽表。（本報記者整理製表）

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