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    首頁 > 生活

    高市消防局成立後勁分隊及特搜第一分隊 打造楠梓產業聚落安全後盾

    2026/03/25 13:15 記者陳文嬋／高雄報導
    高市消防局成立後勁分隊及特搜第一分隊，打造楠梓產業聚落安全後盾。（記者陳文嬋攝）

    高市消防局成立後勁分隊及特搜第一分隊，打造楠梓產業聚落安全後盾。（記者陳文嬋攝）

    台積電帶動北高雄快速發展，高雄市消防局今成立後勁分隊及特搜第一分隊，進駐楠梓後勁地區，整合中央與地方救災量能，打造楠梓產業聚落安全後盾，維護地方生命財產安全。

    屏東明揚大火事故凸顯產業園區公共安全重要性，高雄市楠梓後勁地區即將迎來南科高雄第三園區、循環技術暨材料創新研發專區等指標性產業聚落，市府預估區域人口與列管場所將遽增，消防局投入7151萬元，整建原中油消防隊廳舍，全面汰舊換新與優化，新設後勁分隊及特搜第一分隊，目前已進駐21名消防員、20名特搜隊成員，以及14台各式救災救護車輛。

    市長陳其邁今致詞表示，楠梓科學園區聚集先進半導體製程與封裝產業，加上後勁地區及中油宿舍聚落，消防與救災需求日益提升，後勁消防分隊今成立，楠梓區成為高雄唯一有三個分隊行政區，再加上特搜分隊進駐，消防密度量能全台最高。

    陳其邁說，自上任以來，消防車輛逾齡比，從過去25%，今年預計降至2.5%以下，降幅為六都第一；消防員每人配發2套消防衣達成率，從過去76%至去年提升達100%；消防編制人力已達2490人，大幅增加54.3%。

    消防局長王志平指出，北高雄近年產業快速發展，新成立後勁與特搜一分隊，提升救災救護，後續也將增加一輛70公尺高、高雄最高的雲梯車，強化鄰近地區高樓救災能力。

    消防署主秘鄭志強說，消防人員面對救災挑戰日益複雜，消防署持續改善消防廳舍環境、補足消防車輛跟人力、提升救災技術訓練，將持續精進各項支持措施，作為第一線消防人員堅強後盾。

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