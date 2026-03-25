中國知名經濟學家巴曙松驚傳失聯！疑被帶走調查

中國知名經濟學家、香港交易所前董事總經理巴曙松驚傳失聯，疑遭相關單位帶走調查。（圖擷自微博）

中國知名經濟學家、香港交易所前董事總經理巴曙松驚傳失聯，自3月11日起就沒有再更新微博，傳出遭中國當局帶走調查。

綜合媒體報導，香港交易所前董事總經理、首席中國經濟學家巴曙松驚傳失聯，有知情人士透露，巴曙松經常在其門下的博士生群組分享各類資訊，但自本月中開始，他已沒有在群組中發聲。而他擁有逾千萬粉絲的微博，日前頻繁發文，但從3月11日起便未再更新，最後一篇發文的地址顯示在廣東省。

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巴曙松於1969年出生，曾任中國國務院發展研究中心金融研究所副所長、香港中聯辦經濟部副部長、中國證券業協會發展策略委員會主任、中國銀行杭州分行副總裁、中銀香港助理總經理等職務。

其最為外界所知的職務是港交所首席中國經濟學家，去年10月，港交所在上海舉辦「中國機會論壇」時，巴曙松仍以港交所董事總經理、首席中國經濟學家等身分列席會議，這也是巴曙松最後一次以港交所高階主管身分現身。港交所今年3月刊發的2025年報中管理名單中，已沒有巴曙松名字。

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