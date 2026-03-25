長庚大學遭控加授課時數又砍津貼 工會提仲裁勝訴

高教工會今天召開記者會，宣布對長庚大學所提出的仲裁訴求獲得勝利。（高教工會提供）

長庚大學遭控增加教師基本授課時數、刪除專任教師固定津貼、招生不佳還將獎金打折等，且教師陳情還遭霸凌，在高教工會協助下，去年向台北市勞動局提出「仲裁」。工會今天表示，本月仲裁委員會已作成仲裁判斷，認定校方應恢復教師正常授課時數及固定津貼，並要求修改現有辦法，恢復教師權益。

高教工會指控，校方自2021年將任職於通識中心、語言中心或體育室以教學為主的專任教師，每學期基本授課時數「增加4小時」、「提高50%」之譜，還修改教師工作獎金辦法，刪除歷來專任教師每月皆有的「固定津貼」，引入「兩極化」分配機制，讓行政主管較容易領取更多工作獎金；甚至推動「連坐法」，要求系所若招生績效不佳，得使其中個別教師工作獎金「打9折」。

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高教工會提到，校方種種舉動引發校內通識中心以教學為主的教師們怨聲載道，但過去3年來教師們提出多項陳情、連署、抗議，卻都未有改善；甚至校方主管還對連署陳情教師約談、辱罵、霸凌，還遭霸凌審議委員會認定霸凌屬實，卻不願改正。後續有超過20名教師們集體加入了高教工會，並於去年依相關規定向勞動主管機關提出「仲裁」申請。

針對近日出爐的仲裁結果，高教工會認為，是我國高等教育工會及私立大專校院教師難能可貴的維權勝利里程碑。代表大專教師們面對學校對勞動條件不合理的調整變更，除了隱忍接受或被迫離退外，依法可加入高教產業工會，以集體方式透過法定的勞資爭議機制處理，儘管目前「教師不得罷工」，但至少對勞資爭議可透過一方申請仲裁爭取衡平調整。

高教工會提到，此次仲裁判斷在大方向上，確定了「大學自治」的合理界線及原則。所謂的「大學自治」依我國大法官解釋是限於保護大學有關教學、講授、課程安排的自由，但不是大學能恣意教師勞動條件，甚至排除仲裁判斷介入；而教師勞動條件發生調整事項爭議，是一種勞資之間的「利益之爭」，教師得組織工會尋求仲裁以衡平原則處理。

高教工會說到，仲裁判斷依法是工會與學校的「團體協約」，所以效力只會及於「工會會員」，呼籲長庚大學尚未加入工會的教師們可盡速加入工會。另此次的仲裁判斷也是給各大專校院一個訊息，要打造頂尖的大學，必須要有合理的勞動條件與勞資關係，而不能是由校方高層片面修改種種辦法以壓榨教師，否則，教師透過組織工會尋求勞資爭議處理，仍終將爭回應有正義。

長庚大學強調，校方一向重視教師工作權益，以確保教學品質與研究能量。依憲法及大學法所保障的大學自治精神，訂定學校教師授課時數，並提供優渥的工作獎金。至於仲裁判斷個案，教師基本授課時數，已經過行政會議決議，將依仲裁結果，再提至教務會議確認。其他相關仲裁結果，將於接到仲裁判斷書後依法辦理。

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