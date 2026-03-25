被爆「坐輪椅賣慘」與女子共舞！ 沈慶京曝：練舞是最好的復健

台北地院審理京華城等弊案，威京集團主席沈慶京坐輪椅出庭。（資料照）

京華城弊案被告威京集團主席沈慶京上個月情人節前夕，在一間音樂餐廳與女子共舞畫面，今日遭媒體曝光，引發熱議。對此，沈慶京發文解釋，專家說跟著音樂跳舞是最好的復健，也是對他的狀況唯一有效的方法，最近自己一直在練舞。沈慶京痛批，這是有心人士為了搶經營權，才搞出偷拍爆料手段，根本就是「下三濫」的方式。

沈慶京今日在臉書發文表示，羈押以來他的身體狀況惡化，腎臟受到不可逆的傷害，在看守所空間狹小且身體不好，幾乎沒辦法動，腳力也大幅衰退，上週去觀音山祭拜，才100公尺的階梯，他就走不動，休息了三次才爬上去，所以他最近一直在練跳舞，如果沒有練，可能休息五次都爬不上去。

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沈慶京說，他先前曾寫過臉書表示，專家說，跟著音樂跳舞是最好的復健，也是對他的狀況唯一有效的方法（地中海貧血，不能做激烈運動）。而他學生時代就跳恰恰和吉魯巴，有肌肉記憶，「我依專家說可以跟著音樂跳舞......腳是人的第二顆心臟，我現在想自救，不行嗎？為什麼還要影射女子曖昧？」

沈慶京指出，在宣判前夕，用這種偷拍爆料的手段，假藉配合檢察官暗指他欺騙司法，故意影射和女子曖昧跳舞，自己實在不想跟進這種下三濫的方式。他也質問，有心人士為了搶經營權，剪接32秒跳舞的畫面，是否太不擇手段？「我去跳舞，光明正大，希望身心趕快回復健康。」

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