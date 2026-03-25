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    首頁 > 政治

    徐春鶯涉滲透遭訴 黃捷：完善國安制度才能守住民主

    2026/03/25 12:44 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委黃捷。（資料照）

    民進黨立委黃捷。（資料照）

    台灣新住民協會發展理事長徐春鶯，涉嫌透過職務之便長期向中共彙報本國情資，依指示為特定候選人站台，以女兒名義詐貸超過2600萬元，甚至造假經歷讓統戰幹部來台。對此，民進黨立委黃捷表示，中共長期透過台灣的選舉制度，企圖從內部瓦解台灣，而中配來到台灣，應該是過自由生活，而不是被當成統戰工具，所以國安法案真的很急迫，完善國安制度，才能守住民主，也保護在台生活的人。

    黃捷在臉書PO文表示，今天的新聞已經寫的很明，民眾黨原來提名的徐春鶯、備案李貞秀，都是中共統戰部門點名的人選，李貞秀的言行，已有近七成台灣民眾不認同她擔任立委。平心而論，她的身分跟表現，真的是一般新住民會有的舉動？

    黃捷指出，李貞秀未按照程序放棄國籍及戶籍、說「共產黨把她父母照顧得很好」、在立法院辱罵別人是狗、在她質詢時偷上主席台違法主持、比倒讚，諸多行為都存在嚴重爭議。

    黃捷指出，如果真的存在她接受對岸指令，其實也不讓人意外，中共長期透過台灣的選舉制度，企圖從內部瓦解台灣，而中配來到台灣，應該是過自由生活，而不是被當成統戰工具，所以國安法案真的很急迫。

    黃捷直言，完善國安制度，才能守住民主，也保護在台生活的人，藍白不該再擋，國安法案跟軍購案都應用最快的速度審議。

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