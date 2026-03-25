棄保潛逃＋1！南投前鄉長涉貪重判18年半 發監前人間蒸發

棄保潛逃的南投縣前仁愛鄉長吳文忠。（資料照）

南投縣前仁愛鄉長吳文忠，任內涉嫌大規模收賄與索取工程回扣，歷經多年偵審，最終遭法院重判18年6個月，然原應於上月發監服刑的吳文忠，竟突然人間蒸發，台中地檢署確認吳已棄保潛逃，不但聲請沒入100萬元保證金，並於近日正式發布通緝。

回顧案情，吳文忠於2018年以無黨籍身分當選南投縣仁愛鄉長，但檢警查出，他在選前即與親信及司機組成「索賄鐵三角」，向廠商開出條件，要求先支付百萬元賄款，換取日後高額工程標案，當選後更利用職權，透過白手套向得標廠商收取5%至15%不等回扣，甚至連前任任內已完工、尚未撥款的工程，也被要求抽成才予以放行。

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檢方清查發現，相關涉貪案件高達54件，不法所得金額龐大，雖然法院審理後認定實際犯罪次數為16次、金額約200多萬元，仍認為其行為嚴重侵蝕公務體系廉潔，依違反貪污治罪條例判處重刑，案件歷經一審、二審及發回更審後，最終以一審判決為基準定讞，刑度為18年6個月，並褫奪公權。

案件確定後，吳文忠原安排於上月執行發監，未料吳卻未依規定到案，檢方進一步查證，確認他早在判決確定前即從桃園機場潛逃出境，行蹤不明，明顯規避刑責，隨即聲請沒入其100萬元保證金，並於本月正式發布通緝，全面追查其下落。

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