盧秀燕訪美議會專案報告看不到花多少預算 祕書處：決算會公開

台中市議會開議，盧秀燕今施政總報告。（記者蘇孟娟攝）

台中市長日前訪美11天，行前強調「超越城市外交」，甚至拋出「疑美論」，台中市議會民進黨團總召周永鴻質疑盧秀燕訪美送給議會的專案報告內容避重就輕，不見經費、沒有拜訪對象、關鍵資訊全缺漏，根本沒把議會監督當一回事；台中市長盧秀燕指出，訪美花的預算還沒有算出來；台中市祕書處指出，年度決算會公開。

台中市議會開議，盧秀燕今進行施政總報告，周永鴻質疑盧秀燕訪美明天將向議會進行專案報告，但送交議員手中的專案報告書內容議會已要求市府補充相關資料，但截至今日會議開始，議員仍未收到任何補充文件。

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周永鴻質疑出訪局處多達7個，專案報告僅列秘書處與經發局，不見一起出訪的交通局、衛生局、都發局、研考會等局處首長報告，「是沒有成果可以報告，還是刻意迴避議會審查？」。

周永鴻說，盧秀燕出訪是使用市府公帑，報告中卻完全沒有提及本次出訪的經費支出，市民有權知道這趟行程花了多少錢、錢花在哪裡，要求市府應在報告中完整公布出訪經費明細。

甚至，報告中盧秀燕此行拜訪見面的對象、會談內容、簽署備忘錄內容等關鍵資訊隻字未提，只花大量篇幅羅列台中市原本就在推動的既有政策，市民想知道的是市長出訪談了什麼、帶回什麼，不是把原本的市政政策重新包裝一遍交差。

周永鴻強調，市長用公帑出訪，就有義務向市民完整交代，應對議會、對市民負責任說明，他要求市府在明日專案報告前，將上述資訊補充完整，接受議會實質檢驗。

祕書處長謝佳蓁指出，專案報告內容已有補充，下午會送給議員。

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