賴清德視察「海鯤號」潛艦 國台辦：「以武謀獨」不自量力

總統賴清德日前到「海鯤號」潛艦視導。（圖由總統府提供）

賴清德總統日前登上「海鯤號」潛艦視察，強調潛艦是我國反制海上封鎖、擴大戰略縱深的重要防衛武器。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日嗆聲，搞分裂對抗沒有出路，妄想「以武謀獨」更是不自量力。我們有堅定意志、堅強決心、強大能力，粉碎一切台獨分裂圖謀，推進「祖國統一」進程；立委批評，中國是邪惡國家，邪惡國家的官員講出邪惡的話，一點都不令人意外。

朱鳳蓮今天聲稱，「民進黨當局」不想著怎麼改善民生福祉，而是為了台獨私利勞民傷財、窮兵黷武。其所作所為不會為台灣帶來安全，只會讓台海情勢更加兵兇戰危，而且其中還有利益分贓物等不可告人的勾當，台灣民眾對此深惡痛絕。

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朱鳳蓮說，搞分裂對抗沒有出路，妄想「以武謀獨」更是不自量力。我們有堅定意志、堅強決心、強大能力，粉碎一切「台獨」分裂圖謀，維護國家主權和領土完整，推進祖國統一進程

對此，民進黨立委邱志偉受訪表示，邪惡國家的官員說出邪惡的話，一點都不感到意外。只要是正向、有利於台灣的，國台辦一向是全面否定，加上恫嚇的言語來侮辱抹黑台灣。

邱志偉批評，國台辦向來只會內宣，對台灣一些事情總是強硬表態，這是中共一貫伎倆。各種邪惡的手段不是現在才有，而是一直都存在，國台辦只會說惡毒、不下流的話，因為中國就是邪惡國家，從來都不講道理，更沒有法治。

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