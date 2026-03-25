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    首頁 > 生活

    台南3餐廳入選《米其林指南》 灣裡、後壁及中西區美食上榜

    2026/03/25 12:59 記者蔡文居／台南報導
    咩灣裡羊肉店各式羊肉料理。（咩灣裡羊肉店提供）

    咩灣裡羊肉店各式羊肉料理。（咩灣裡羊肉店提供）

    國際美食評鑑雜誌《米其林指南》（Michelin Guide）近日公布3月新入選餐廳名單，台南有3家餐廳上榜，包括南區灣裡經營逾一甲子的「咩灣裡羊肉店」、來自後壁結合在地食材與法式料理手法的「Lumière」，以及創立於1942年的中西區老字號「竹記冬菜鴨」，從傳統小吃到精緻料理各具特色。

    南市觀旅局長林國華表示，新入選的3家餐廳各具特色，展現台南餐飲從傳統小吃到精緻料理的多元面貌，創立於1962年的「咩灣裡羊肉店」由第三代接手經營，是台南本土羊肉料理的重要代表之一，店家主打使用本土山羊製作各式料理，包括羊肉湯及羊肉鍋，呈現穩定純粹的口味，深受在地饕客喜愛。

    位於台南市市定古蹟黃家古厝的「Lumière」將老宅空間結合簡約設計打造用餐環境，主打現代法式料理，並以「Tasting Menu」形式供餐，結合在地食材與法式料理技法，呈現精緻且具地方特色的料理；「竹記冬菜鴨」為台南歷史悠久的鴨肉老店，主打以鴨肉搭配冬菜熬煮的湯品，湯頭清甜濃郁、口味樸實，是在地居民熟悉的經典家常味，也深受遊客喜愛，成為來台南必嚐的小吃之一。

    觀旅局表示，隨著《米其林指南》持續關注台南餐飲文化，越來越多在地特色店家受到國際矚目，也吸引更多旅客透過美食深入探索台南，歡迎國內外旅客到台南旅遊，按圖索驥品嚐美食，感受府城獨特的飲食魅力。

    Lumiere使用在地食材結合法式烹飪技巧。（Lumiere提供）

    Lumiere使用在地食材結合法式烹飪技巧。（Lumiere提供）

    竹記冬菜鴨─主食鴨肉飯。（睿意建築總監徐偉泓設計師提供）

    竹記冬菜鴨─主食鴨肉飯。（睿意建築總監徐偉泓設計師提供）

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