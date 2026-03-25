AI Expo Taiwan產官學齊聚 黃欽勇：80年來台灣影響力最大時刻

黃欽勇（左四）表示，台灣現在是80年來影響力最大的時刻。（記者田裕華攝）

AI指標性盛會「AI Expo Taiwan 2026」今（25）日起至27日在台北圓山花博爭豔館開展。台北市長蔣萬安親臨開幕，並與主辦單位DIGITIMES暨IC之音董事長黃欽勇共同參觀展區。展會吸引產業決策者與專業人士齊聚，共展出逾350項解決方案，聚焦AI代理人與企業級AI應用，呈現從算力基礎到商業落地的完整發展路徑。展現台灣在政府、產業與學界協力推動下，於全球AI競局中的關鍵角色與實戰能量。

黃欽勇表示，現在台灣有1051家上市櫃的電子公司，去年總營業額是1.18兆美金，台灣現在股票市場的市場是3.5兆美金，有四分之三是電子業的貢獻，世界半導體上市櫃公司的總市值為13兆美金，美系公司佔比65％，美國以外的公司佔比35％，而台灣在其中的佔比大於日本加上韓國、歐洲、中國等國家，今年到年底為止他接受海外的演講邀約共有8場，台灣現在是80年來影響力最大的時刻。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安表示，他已連續兩年出席AI EXPO，而台北市為全台首個訂定人工智慧作業指引的城市，透過明確標準鼓勵公部門與團隊在擬定政策時匯入AI，兼顧創新與法遵風險控管。

蔣萬安也列舉北市政實際導入AI的具體成果，包含1999市民服務專線導入AI後，整體處理效率提升約90%；在緊急醫療方面，北市聯醫導入AI判讀心電圖並即時回傳醫院，使救護車送醫過程節省約14分鐘黃金時間；而自來水處導入AI監測後，水管漏水率也從26%降至9%，同時獲得城市治理創新獎。

蔣萬安也提到，台北近年來積極的吸引國內外AI相關研發與總部投資，包括緯創近期在內湖新建研發總部、Google台北設立美國以外最大AI基礎設施研發中心，以及其他廠商紛紛落腳北士科等合作案，顯示台北在AI供應鏈與研發上的吸引力，扮演臺灣AI產業的強心臟與動力引擎的角色。

台北市長蔣萬安親臨開幕並致詞。（記者田裕華攝）

黃欽勇說，世界半導體上市櫃公司的總市值為13兆美金，美系公司佔比65％，美國以外的公司佔比35％，而台灣在其中的佔比大於日本加上韓國、歐洲、中國等國家。（記者孫唯容攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法